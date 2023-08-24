İstanbul depreminde en riskli bölgeler nereler? Olası depremde hasar büyük olacak! İstanbul’da zemin sıvılaşması...

BURALARDA ÖZEL ÖNLEM ALINMALI

Raporda Anadolu Yakası'na ait bulgular şöyle sıralandı: "İstanbul Boğazı'na ve Marmara Denizi'ne birleşen tüm dere yatakları, sahil dolguları, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe merkez kısımları, Tuzla ve Pendik'in kuzey kısımları sıvılaşma riski taşıyan alanlar olarak tespit edilmiştir.

Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre üstü olduğu dereler; Göksu Deresi, Küçüksu Deresi, Seyitahmet Deresi, Kurbağalı Dere, Esenyurt Deresi, Tugay Deresi, Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresidir. Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre altı olduğu dereler; Bekar Dere, İstavroz Deresi, Çamaşırcı Dere, İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Pendik Deresi ve Kaynarca Deresi'dir. Bu çalışmalar sonucu, sıvılaşma derecesi olan yerlerin çoğunda 30 cm'den fazla oturmaların olacağı sonucu çıkmıştır ve bu bölgelerde özel önlemlerin alınması gerekmektedir."