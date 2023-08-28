Yeni dönemin kapılarının açıldığı gün: 28 Ağustos 2014! Başkan Erdoğan yemin edip göreve başladı
Halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek görevine başlamıştı. Halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıyordu. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki 9 yılda neler değişti? İşte tüm detaylar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye gelişinde Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı tarafından askerî törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Şeref Kapısı'ndan TBMM Genel Kurulu Salonu'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı şeref kapısı önünde TBMM Başkanı Cemil Çiçek karşıladı.
Daha sonra TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Çiçek başkanlığında ant içme töreni için olağanüstü toplandı. Genel Kurul salonuna gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta ve alkışlar eşliğinde karşılandı.
Meclis Başkanı Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçildiğine dair çerçeveli tutanağı, "Anayasa, İçtüzük ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu gereği takdim ediyorum. Milletimizin verdiği bu kararın, ülkemiz, milletimiz, devletimiz, demokrasimiz ve zatıâlileriniz için hayırlı, uğurlu olmasını, Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah yardımcınız olsun" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
Başkanlık Divanı kürsüsünden mazbatasını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçekapılı eşliğinde kürsüye gelerek, Anayasa'nın 103. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim" diyerek, yeminini gerçekleştirdi.
Ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından İstiklal Marşı seslendirildi. Bu sırada bayrak direğine Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi; Ankara ve ordu merkezlerinde 101 pare top atışı gerçekleştirildi.
ERDOĞAN DİJİTAL MEDYA
"9 yıl önce bugün... Cumhurbaşkanımız @RTErdogan TBMM Genel Kurulunda ant içerek görevine başladı."
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