İstanbul’da zemin sıvılaşması nerelerde var? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber’de ilçe ilçe saydı... İşte riskli bölgeler

DEPREMDE TAHLİYE

6 Şubat depremleri sonrasında ilk saatlerde ulaşım felçti. Havalimanı da dahil olmak üzere sıkıntılar yaşadık.

Tahliye sırasında olsun lojistikte olsun bir yerden bir yere varmanız için mutlaka köprülerin tünellerin ya da diğer altyapının güçlendirilmiş olması gerek. Bunu depremden önce yapmak zorundasınız.