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İstanbul'da zemin sıvılaşması nerelerde var? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de ilçe ilçe saydı... İşte riskli bölgeler

Büyük İstanbul depremi en çok hangi ilçeleri etkileyecek? Fay hattında sıvılaşma ne demek? İstanbul'da hangi bölgelere özel önlemler alınmalı? İstanbul'da hangi bölgeler riskli? Zemin sıvılaşmasının olduğu ilçelerde neler yapılmalı? İstanbul zemini sağlam olan ilçeler hangileri? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.08.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 11:54
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İstanbul’da zemin sıvılaşması nerelerde var? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber’de ilçe ilçe saydı... İşte riskli bölgeler

Olası İstanbul depreminde zemin açısından riskli olan bölgelerde yıkımın çok daha büyük olacağına yönelik endişeler sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da zemin sıvılaşması nerelerde var? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber’de ilçe ilçe saydı... İşte riskli bölgeler

İstanbul'da zemininde sıvılaşma riski olan bölgeler nereler? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İstanbul’da zemin sıvılaşması nerelerde var? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber’de ilçe ilçe saydı... İşte riskli bölgeler

DEPREMDE TAHLİYE

6 Şubat depremleri sonrasında ilk saatlerde ulaşım felçti. Havalimanı da dahil olmak üzere sıkıntılar yaşadık.

Tahliye sırasında olsun lojistikte olsun bir yerden bir yere varmanız için mutlaka köprülerin tünellerin ya da diğer altyapının güçlendirilmiş olması gerek. Bunu depremden önce yapmak zorundasınız.

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İstanbul’da zemin sıvılaşması nerelerde var? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber’de ilçe ilçe saydı... İşte riskli bölgeler

Fay hatlarına ev yapmak doğru bir şey değil. Sadece fay değil zeminle ilgili de sıkıntılar var. Hepsini üst üste eklediğinizde sorunlar yumağı olarak karşınıza çıkıyor. Bunların daha yerleşim planları sırasında dikkat edilmesi gerekiyor.

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İstanbul’da zemin sıvılaşması nerelerde var? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber’de ilçe ilçe saydı... İşte riskli bölgeler

SIVILAŞMA NEDİR?

Zeminin genel durumu çok önemli. Yapının kendisi kadar zeminin jeolojik durumu da önemli. Hangi zeminler sıvılaşabilir onu söylemek gerekiyor. En son Adapazarı'nda yaşamıştık kısmen sıvılaşma gibi olmasa da İzmir'de yaşamıştık. En son depremlerde de yaşadık.