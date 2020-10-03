CHP'nin tekmeci başkanı Alim Karaca’nın yalanı tutmadı!





KİBİRDEN GÖZLERİ DÖNMÜŞ

Bir süre sonra Karaca'nın, Özbakır'ın aracına saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Alim Karaca'nın aracın üstüne yürüdüğü ve tekmelediği görülmüştü. Tüm bu olaylar sonrası bir takım haberler yapılmış, haberlerde CHP'li Başkan Karaca'nın mağdur tatilciden özür dilediği ileri sürülmüştü. Ancak Çağlar Özbakır yaptığı açıklamada kimsenin kendisinden özür dilemediğini söylemişti. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Çağlar Özbakır, "Kimse benden özür dilemedi. Kimseye ulaşmadan üst perdeden konuşmaya devam ediyorlar. Kibirden gözleri dönmüş" açıklamasında bulunmuştu.

Sabah