CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın o anları kameralara yansıdı

BAŞKAN VE KORUMASININ TATİLCİNİN ARKASINDAN KOŞTUĞU GÖRÜLDÜ



Başkan ve tatilci arasında yaşanan gerginlik anı ile ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Alim Karaca ve korumasının tartışmanın ardından uzaklaşan ancak 200 metre sonra kırmızı ışıkta duran tatilcinin yanına koşarak aracına zarar verdiği görüldü.



İlçede bu gelişmeler yaşanırken CHP kanadından ise bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

