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CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın o anları kameralara yansıdı

'de sular bir türlü durulmuyor. Didim Belediyesi, bir süredir yöneticilerinin karıştığı tecavüz skandalıyla gündemeydi.Son olarak 'nın Fethiye ilçesinde tatilci 'ın, korumasıyla birlikte hakaret ettiği yönünde şikayette bulunduğu CHP'li Başkanı  ile arasında yaşanan gerginlik anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Başkan Karaca ve korumasının olay yerinden kaçan ancak 200 metre uzaklıkta duran sürücünün yanına koşarak geldikten sonra arabasına zarar verdiği görülüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın o anları kameralara yansıdı

Fethiye'de 29 Ağustos günü meydana gelen olayda tatilci , otomobiliyle trafikte ilerlerken arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başlamıştı.

Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ve araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü.

Özbakır, iddiaya göre hakarete uğrayıp, aracına zarar verildi.

CHPLİ BAŞKAN&NBSP;ALİM KARACA İFADE VERDİ

Polis merkezine giderek suç durusunda bulunan Özbakır, Başkanı ile koruması tarafından hakarete uğrayıp, aracına zarar verildiğini söyledi.

Şikayetin ardından Başkan Karaca, 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla ifade verdi.

Özbakır, gazetecilere yaptığı açıklamada ise trafikte tartıştığı kişiye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini, aralarında yaşanan tartışmanın ardından hakarete uğrayıp aracına zarar verildiğini söylemişti.

BAŞKAN VE KORUMASININ TATİLCİNİN ARKASINDAN KOŞTUĞU GÖRÜLDÜ

Başkan ve tatilci arasında yaşanan gerginlik anı ile ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Alim Karaca ve korumasının tartışmanın ardından uzaklaşan ancak 200 metre sonra kırmızı ışıkta duran tatilcinin yanına koşarak aracına zarar verdiği görüldü.

İlçede bu gelişmeler yaşanırken kanadından ise bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

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