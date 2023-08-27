Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz’ü Almanya’da döven iş insanı Alber Rıfat Bayraktar A Haber’e konuştu

A HABER'E ÖZEL KONUŞTU

Öte yandan olayın perde arkasını A Haber'e anlatan Bayraktar, FETÖ'cüler tarafından zamanında nasıl kumpasa getirildiğini, şirketlerinin nasıl elinden alındığını çok çarpıcı ifade ile gözler önüne sererek örgütün "yargı-Bank Asya" şebekesini deşifre etti. İşte detaylar…

FETÖ'CÜ ALÇAKLARDAN ŞANTAJ!

İşte Bayraktar'ın o açıklamları:

Zekeriya Öz tarafından milyarlarca kayba uğratıldım. 2010 yılında iş birliği yaptığımız, ortağım olan İbrahim Yalçın Çeviker'in öncesinde de Bank Asya ile bir ilişkiye giriyor. Daha doğrusu Bank Asya, Çeviker'in ortakları olduğumuz iş birliği yaptığımız şirketleri bir şekilde ele geçirmek için kullanıyor. Ve ben bunu 30.12.2010 yılında şirketimize gelen REYSAŞ Gıda, Gloria Jean's grubuna gelen bir haciz ile öğreniyorum. O gün yurt dışında idim. Bunu özerine derhal Türkiye'ye geldim. O gece Bank Asya'ya gidiyoruz ve toplanıyoruz. Bana 'Alber Bey kusura bakmayın sizin ortağınız bizi dolandırdı' dediler. Ben de 'Nasıl bir dolandırmak? Siz bu şirketin yönetim kurlu başkanı benim olduğumu, bu rehinlerin nasıl verildiğini, sahte bir rehin olduğunu' ifade ettim. Onlar da 'aldatıldıklarını' söylediler. 'Biz sizinle ilgili şöyle bir çözüm bulacağız! Bazı şirketlerin 100'de yüzünü size devrettireceğiz. Şimdi burada kendisi' dediler. Onu (İbrahim Yalçın Çeviker) toplantı odasına aldılar. Toplantıya girdik herkes orada… Sayın İbrahim Bey de orada. Bana inanılmaz rakamlar söylediler. 400-500 milyon dolar! 'Benim böyle bir borcum yok. Neden böyle bir şey?' dedim. 'Bizi böyle dolandırdı. İşte diğer bankaları dolandırdı. Bunu ancak böyle çözebileceklerini' ifade ettiler.