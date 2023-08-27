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Bakan İbrahim Yumaklı'dan paylaşım: Vira Bismillah demeyi özledik!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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Bakan İbrahim Yumaklı’dan paylaşım: Vira Bismillah demeyi özledik!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Eylül’de balıkçılık sezonun açılışına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Yumaklı, " ‘Vira Bismillah’ demeyi özledik. 1 Eylül’de balıkçı reislerimiz ağlarını çekecek, Mavi Vatan özlemi bitecek.” ifadelerini kullandı.

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