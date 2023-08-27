27 Ağustos 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan'ın haftalık programı sosyal medyadan paylaşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2023
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Başkan Erdoğan’ın haftalık programı sosyal medyadan paylaşıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-27 Ağustos'taki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar, toplantılar ve açılışlar "Erdoğan Dijital Medya" sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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