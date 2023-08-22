İş insanı Alber Rıfat Bayraktar'dan firari terörist Zekeriya Öz'e dayak: Yüreğim soğudu bugün olsa yine yaparım
Fetullahçı Terör Örgütü üyesi firari savcı Zekeriya Öz, saklandığı Almanya'da bir restoranda Türk iş insanı Alber Rıfat Bayraktara tarafından dövüldü. "Utanmadan buralarda geziyor musun?" diyerek Öz'e kafa atıp yumruklayan Bayraktar, "Hiç pişman değilim. Yüreğim soğudu. Bugün olsa yine yaparım." ifadelerini kullandı.
İş insanı Bayraktar'ın Öz'e daha önce FETÖ'ye yönelik şikayetlerini takipsizlikle sonuçlandırması sebebiyle kinli olduğu, olay günü de Almanya Mannheim'da bir restoranda oturduğunu öğrenince"Utanmadan buralarda geziyor musun?" diyerek Öz'e kafa atıp yumrukladığı anlaşıldı.
OLAY NASIL OLDU?
Alber Rıfat Bayraktar, yaşananları şöyle anlattı:
Ben Türkiye'de Avrupa'nın çeşitli kentlerinde ve Almanya Frankfurt'ta şirketleri olan bir iş insanıyım. Olay günü bir çalışanım Zekeriya Öz'ün Almanya Mannheim'da "İstanbul" isimli Türk restoranında oturduğunu tarafıma bildirdi.
Ben de daha önce Başsavcı Vekiliyken benim FETÖ'cülere yönelik şikayetlerimi takipsizlikle sonuçlandırdığı ve şikayetlerimi aleyhime çevirip zulmettiği için kendisine kinliydim. Beni ilgim olmayan bir konuda suçlu hale getirmişti.
"3 KİŞİYLE SOHBET EDİYORDU"
Yemek yediği yeri öğrenir öğrenmez Darmstad'tan yola çıktım. Yaklaşık 25 km mesafedeydim ve aracımla 25 dakikada sonra belirtilen adreste oldum.
Restorana girdiğimde Zekeriya Öz'ü en köşedeki masada oturmuş 3 kişiyle sohbet ederken gördüm. İlk gördüğüm anda gayet zayıflamış olduğunu ve tedbir olarak topsakal bıraktığını farkettim.
Fakat kendisinin simasını çok iyi bildiğim için elmacık kemikleri ve gözlerinden dolayı hemen tanıdım. Kendine yöneldim ve "Beni tanıdın mı" diye sordum.
Hafif ayağa kalktı ve şaşkın gözlerle bir süre süzdükten sonra "şimdi, tanıdım" dedi. O anda yakasından tutup "Utanmadan buralarda mı geziyor musun?" diyerek kafa attım.
Zaten oraya da kendisini dövmeye gitmiştim. Birinci yumruğu atıp ikinciyi atarken birden restoranda bulunan ve sivil giyimli olan kişiler üzerime atladı.
"GÖZÜNÜN ALTI KIZARDI"
"Ne olduğunu anlayamadım. Beni masaya yatırıp etkisiz hale getirdiler.
Fakat Zekeriya Öz'ün burnunun kanadığını ve gözünün altının kızardığını gördüm. Hemen onu olay yerinden kaçırdılar.
Daha sonra telefonlarımı alıp kendilerince beni sorguladılar. Mağdur olduğumu anlatınca bir süre tutup bir şey bulamayınca bıraktılar.
Zekeriya Öz'ün de şikayetçi olmadığını öğrendim. Fakat hiç pişman değilim. Bugün olsa yine yaparım."
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