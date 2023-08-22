İş insanı Alber Rıfat Bayraktar’dan firari terörist Zekeriya Öz’e dayak: Yüreğim soğudu bugün olsa yine yaparım

İş insanı Bayraktar'ın Öz'e daha önce FETÖ'ye yönelik şikayetlerini takipsizlikle sonuçlandırması sebebiyle kinli olduğu, olay günü de Almanya Mannheim'da bir restoranda oturduğunu öğrenince"Utanmadan buralarda geziyor musun?" diyerek Öz'e kafa atıp yumrukladığı anlaşıldı.

OLAY NASIL OLDU?

Alber Rıfat Bayraktar, yaşananları şöyle anlattı:

Ben Türkiye'de Avrupa'nın çeşitli kentlerinde ve Almanya Frankfurt'ta şirketleri olan bir iş insanıyım. Olay günü bir çalışanım Zekeriya Öz'ün Almanya Mannheim'da "İstanbul" isimli Türk restoranında oturduğunu tarafıma bildirdi.