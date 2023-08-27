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Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret

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Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis’ten Türkiye’ye kritik ziyaret

Son dakika haberine göre Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül'de Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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