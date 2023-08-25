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Başkan Erdoğan cuma namazını Memduh Eren Camisi'nde kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2023
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Başkan Erdoğan cuma namazını Memduh Eren Camisi’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Bitlis Eren Üniversitesi Memduh Eren Camisi'nde kıldı. Camide cuma hutbesini, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu.

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