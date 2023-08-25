Danimarka hükümeti harekete geçti! Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılara karşı yasa tasarısı

Yasa ile hem kutsal kitapların yakılmasını hem de dini değerlere yönelik uygunsuz davranışları yasaklayacaklarını aktaran Hummelgaard, "Bu yasa, kamusal alanda Kur'an-ı Kerim ve İncil yakanları cezalandıracak. Bu kanun yalnızca kamusal alanlarda ya da daha geniş bir çevreye yayılma amacıyla yapılan eylemleri hedef alacak." ifadelerini kullandı.