Danimarka hükümeti harekete geçti! Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara karşı yasa tasarısı
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası Danimarka hükümeti harekete geçti. Adalet Bakanı Peter Hummelgaard bugün hükümetin yeni bir yasa tasarısı ile uygunsuz eylemleri yasaklamayı planladığını duyurdu.
Danimarka hükümeti, meclise, Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasaklayan kanun teklifi sunacağını açıkladı.
Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, düzenlediği basın toplantısında, kutsal kitaplara saldırıları yasaklayan bir kanun teklifini yakın zamanda sunacaklarını belirtti.
Hummelgaard, kutsal kitaplara saldırıların tek amacının "nefret yaratmak ve nifak tohumları ekmek" olduğunu, söz konusu kanun teklifinin, halihazırda ülke bayraklarının yakılmasını yasaklayan bir kanunla birleştirileceğini söyledi.
Yasa ile hem kutsal kitapların yakılmasını hem de dini değerlere yönelik uygunsuz davranışları yasaklayacaklarını aktaran Hummelgaard, "Bu yasa, kamusal alanda Kur'an-ı Kerim ve İncil yakanları cezalandıracak. Bu kanun yalnızca kamusal alanlarda ya da daha geniş bir çevreye yayılma amacıyla yapılan eylemleri hedef alacak." ifadelerini kullandı.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lokke Rasmussen ise "Bu, Danimarka'nın tüm dünyaya göndermek istediği önemli bir mesaj." dedi.
Söz konusu teklifin 179 sandalyeli meclise ne zaman sunulacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi, tepkiyle karşılanıyor.
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika adlı kişi İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR üzerinden 4.886 güvenlik görevlisi alımı yapılacak! En az lise mezunu olma şartı aranıyor
- E-BEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN? E-bebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir?
- Çay makinesi 299 TL’ye düştü! ŞOK 26 Ağustos 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu! ŞOK haftanın yıldızları
- Gelinim Mutfakta 25 Ağustos PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Emekliye % 43 oranla kök zam tablosu şekil aldı! 7.500 -8.000 TL maaş alana en düşük 10.000 TL yatacak! Seyyanen, enflasyon, intibak, ara zam…
- Vuslat Doğan Sabancı kimdir, kaç yaşında? Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi var mı?
- BİM’e bu hafta 8 in TL’ye 50 inç TV ve akıllı telefon geliyor! BİM 1 Eylül aktüel ürünler kataloğunda ne var?
- Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon markaları ve fiyatları 2023...
- P1 KPSS NEDİR? KPSS P1-P2-P3 puanı ne anlama geliyor? Memur alan kurumlar...
- TARİH BELLİ OLDU! Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?
- ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 25 Ağustos 2023 bugün altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Gram, yarım, tam altın fiyat listesi...
- KPSS A grubu meslekleri neler? KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girebilirim?