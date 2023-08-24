24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İşi ehline vermek gerek! CHP’li Tunç Soyer belediye işini kıvıramıyor! Vatandaşları perişan etti: 2 km yolu yarım saatte geçmek zorunda mıyız?

İşi ehline vermek gerek! CHP’li Tunç Soyer belediye işini kıvıramıyor! Vatandaşları perişan etti: 2 km yolu yarım saatte geçmek zorunda mıyız?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2023
ABONE OL
İşi ehline vermek gerek! CHP’li Tunç Soyer belediye işini kıvıramıyor! Vatandaşları perişan etti: 2 km yolu yarım saatte geçmek zorunda mıyız?

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. CHP’li Tunç Soyer’in yönetimindeki belediyenin iş bilmezliği nedeniyle İZSU ekipleri tarafından kentin en yoğun caddelerinden biri olan Menderes Caddesi’nde geçtiğimiz hafta başlatılan yağmur suyu hattı çalışması trafiği felç etti. Hizmetten yoksun bir yönetim sergileyen Soyer’e tepkiler çığ gibi büyürken, günlerdir bitirilemeyen çalışma nedeniyle isyan eden Bucalı vatandaşlar, “2 km yolu yarım saatte geçmek zorunda mıyız?” dedi.

2024'te yapılacak 'yerel seçimler' yaklaşırken, CHP'li belediyelerin vasat ve hizmetten yoksun görev anlayışı vatandaşı canından bezdirmiş durumuda.

CHP'li belediyelerin hizmet ve altyapı konusunda vatandaşlara çektirdiği eziyetler bitmek bilmezken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik tepkilere bir yenisi daha eklendi.

ZAMAN GEÇİYOR HİZMET GELMİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri tarafından sel taşkınlarını önlemek için Buca ilçesi Şirinyer semti Pazar yeri karşısında yaklaşık bir hafta önce yağmur suyu hattı yapımı için çalışma başlatıldı.

İzmir'de 500 binden fazla kişinin yaşadığı ve kentin en fazla nüfusuna sahip ilçesi Buca'nın en yoğun caddelerinden biri olan Menderes Caddesi'nde bir türlü tamamlanamayan yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Trafiği felç eden çalışmalar nedeniyle vatandaşlar isyan ederken, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işi pandemi döneminde neden yapmadı. Sokağa çıkma yasağı varken, sokaklar ve caddeler bomboşken yapılabilirdi. Buca'nın en yoğun trafiğine sahip Menderes Caddesi'nde 2 km yolu yarım saatte geçmez zorunda mıyız" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA