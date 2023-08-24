İşi ehline vermek gerek! CHP’li Tunç Soyer belediye işini kıvıramıyor! Vatandaşları perişan etti: 2 km yolu yarım saatte geçmek zorunda mıyız?

İzmir'de 500 binden fazla kişinin yaşadığı ve kentin en fazla nüfusuna sahip ilçesi Buca'nın en yoğun caddelerinden biri olan Menderes Caddesi'nde bir türlü tamamlanamayan yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor.