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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağatay Kılıç ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

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Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağatay Kılıç ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede küresel konular, Ukrayna, Irak ve Kıbrıs gibi birçok bölgesel konu ele alındı ve bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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