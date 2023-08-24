Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağatay Kılıç ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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