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Koronavirüsün yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Koronavirüsün yeni varyantı Türkiye’de görüldü mü? Bakan Koca’dan flaş açıklama

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste dünya genelinde etkili olan yeni varyantın Türkiye'de görülmediğini söyledi. Bakan Koca ayrıca son dönemdeki kızamık vakalarıyla ilgili de açıklamada bulundu. Koca vakaların yüzde 80'inin İstanbul'da olduğunu aktarırken, kızamık aşısının önemine dikkat çekti.

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