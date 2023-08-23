Bingöl deprem son dakika! Bingöl ve Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...

"Bingöl ve Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD verilerine göre; Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler...