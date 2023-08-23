Bingöl deprem son dakika! Bingöl ve Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...
GÜNDEM ahaber.com.tr
"Bingöl ve Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD verilerine göre; Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...
AFAD verilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 8.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 11.19'da gerçekleşen depremin 7.47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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