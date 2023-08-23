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Bingöl deprem son dakika! Bingöl ve Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...

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Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Bingöl deprem son dakika! Bingöl ve Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...

"Bingöl ve Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD verilerine göre; Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

"Bingöl ve Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD verilerine göre; Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler...

AFAD verilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 8.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Saat 11.19'da gerçekleşen depremin 7.47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bingöl’de 4,2’lik deprem BİNGÖL'DE 4,2'LİK DEPREM

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