Koronavirüsün yeni yayılmaya başlayan varyantı Eris! Türkiye’de görüldü mü? Belirtileri neler?

Dünyada bazı ülkelerde tek tip aşılama yöntemi uygulanırken Türkiye'de Sağlık Bakanlığının "hibrit aşı" yöntemini belirlediğini dile getiren Şener, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de hibrit aşılama stratejisinin güdülmüş olması, vaka sayılarının tırmanışa bir engel olabilir çünkü şunu biliyoruz ki hibrit bağışıklığı dediğimiz mRNA aşıları ve inaktif aşıları Türkiye'nin korona aşısını birlikte kombine uygulamış olması daha iyi bir bağışıklık sağlıyor. Alt grup varyantlara karşı daha iyi bir koruma yelpazesi aldı. Kısmen de olsa bunu biliyoruz. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ise genelde tek tip aşılama yaptılar. mRNA aşılamalarını yaptılar. O ülkelerdeki tırmanışı ya da aşıdan kaçan varyantları buna bağlayabiliriz ama yorum yapmak için çok erken."