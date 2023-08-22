22 Ağustos 2023, Salı
Koronavirüsün yeni yayılmaya başlayan varyantı Eris! Türkiye'de görüldü mü? Belirtileri neler?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Eris varyantını değerlendirdi. Şener, "Türkiye'de henüz daha bu alt grup varyantla ilgili bir geri bildirim yok. Sahadaki kişisel gözlemimiz şu ki acil servise başvuru, test pozitifliğiyle, yoğun bakıma ve hastaneye yatan vakalarda Kovid-19 açısından bir artış yok" dedi.
Giriş Tarihi: 22.08.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 06:42
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