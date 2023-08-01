İzmir’deki grev ikinci gününde! Vatandaşlar kilometrelerce yol yürüdü CHP’li Tunç Soyer’e isyan etti





OTOBÜS DURAKLARINDA UZUN SIRA KUYRUKLARI OLUŞTU

Grevin ikinci gününde işe gitmek için sabah saatlerinde yollara düşen İzmirliler, otobüs duraklarında uzun sıra kuyrukları oluşturdu. Özellikle kentin en önemli otobüs duraklarından birisi olan Konak'taki Bahri Baba Otobüs Durakları'nda adeta insan seli yaşandı. Dakikalarca bineceği otobüs için sırada beklediğini belirten ve grev hakkında düşüncelerini dile getiren Bayram Ali Develi, "Verdikleri para yeterli. Ne iş yapıyorlar ki 40 bin lira para istiyorlar. Tramvayla gelip tramvayla gidiyorlar" dedi. Grev hakkını sonuna kadar desteklediğini belirten ve duraklarda oluşan insan yoğunluğu ile ilgili de konuşan Musa Özbey, "Hoş bir görüntü değil tabii, insanlar mağdur oluyor ama bu tür şeylerde gerekiyor. Keşke bizde grev yapsak da haklarımızı alabilsek" diye konuştu.