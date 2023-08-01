İzmir'deki grev ikinci gününde! Vatandaşlar kilometrelerce yol yürüdü CHP'li Tunç Soyer'e isyan etti
İzmir'de metro ve tramvay çalışanları tarafından başlatılan grev ikinci gününe girdi. Grev nedeniyle İzmirli vatandaşlar adeta perişan olurken, otobüs duraklarında insan yoğunluğu yaşandı. Kentin ana arterlerinde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar gideceği yerlere yürümek zorunda kaldı.
İzmir'de metro ve tramvay çalışanlarının başlatmış olduğu grevin ikinci gününde, otobüs duraklarında insan yoğunluğu yaşanırken, kentin ana arterlerinde ise trafik durma noktasına geldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen, 625 çalışanı ilgilendiren, TİS görüşmelerinde 11 madde üzerinde uzlaşı sağlanamamış ve dün itibariye işçiler greve gitmişti. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri ile İZDENİZ gemilerinin mevcut sefer sayı ve sıklıklarını artırmıştı.
OTOBÜS DURAKLARINDA UZUN SIRA KUYRUKLARI OLUŞTU
Grevin ikinci gününde işe gitmek için sabah saatlerinde yollara düşen İzmirliler, otobüs duraklarında uzun sıra kuyrukları oluşturdu. Özellikle kentin en önemli otobüs duraklarından birisi olan Konak'taki Bahri Baba Otobüs Durakları'nda adeta insan seli yaşandı. Dakikalarca bineceği otobüs için sırada beklediğini belirten ve grev hakkında düşüncelerini dile getiren Bayram Ali Develi, "Verdikleri para yeterli. Ne iş yapıyorlar ki 40 bin lira para istiyorlar. Tramvayla gelip tramvayla gidiyorlar" dedi. Grev hakkını sonuna kadar desteklediğini belirten ve duraklarda oluşan insan yoğunluğu ile ilgili de konuşan Musa Özbey, "Hoş bir görüntü değil tabii, insanlar mağdur oluyor ama bu tür şeylerde gerekiyor. Keşke bizde grev yapsak da haklarımızı alabilsek" diye konuştu.
Grev nedeniyle vatandaşlar olarak zor duruma düştüklerini kaydeden Türkan Urtekin de, "Vatandaşlar burada duraklarda saatlerce işe gitmek için bekliyor. Zor durumda kaldık, otobüs bizi almadan gitti. Şu anda mağduruz" ifadelerini kullandı.
"KONAK'TAN ALSANCAK'A YÜRÜMEK ZORUNDA KALDIM"
Tramvay ve metro çalışanlarının greve çıkması sonucu ulaşımda zorluk yaşadığını ifade eden Hulki Bingöl, "Dün akşam Konak'tan Alsancak'a yürüyerek geldim. Yani duraklar belli değil, kimin nereye gideceği belli değil. Ortalık karışık, insanlar isyan ediyor. Ulaşım zor yani, böyle bir şey İzmir'de olamaz" diye konuştu.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların yanı sıra metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle bazı vatandaşlarda özel araçlarıyla trafiğe çıktı. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesinin grev nedeniyle ek otobüs seferleri oluşturması hem de bazı vatandaşların özel araçlarıyla yollara çıkması trafiği adeta durma noktasına getirdi. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler ve yolcu konumunda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
SOYER: "25 BİN TEKLİF ETTİK, 39 BİN İSTEDİLER""
Yaşanan grevle ilgili dün yazılı bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Teklifimiz, en yüksek giydirilmiş net ücret 25 bin 9 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 22 bin 105 TL. En yüksek net ücrette 12 bin 157'den 25 bin 9'a çıkan teklifimizle önerdiğimiz artış oranı yüzde 105'dir. İstenilen en yüksek giydirilmiş net ücret 39 bin 685 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 33 bin 813 TL. Bu rakamların içine yol, yemek ve izin ücretleri dahil değildir" ifadelerini kullanmıştı.
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