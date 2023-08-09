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İzmirlinin CHP'li Tunç Soyer'e öfkesi dinmiyor! "Çoluk çocuk yüzeceğiz" sözleri tepki çekti: Laf çok icraat yok

İzmir'de kirliliğin önüne geçemeyen, şehirdeki pis koku ve sivrisinek gibi konulara dahi çözüm bulamayan CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, körfezin temizliğine ilişkin 11 milyar liralık bütçeyle devasa bir çalışma yürüttüklerini iddia etti. Soyer, "Körfezde çoluk çocuk yüzeceğiz" ifadelerini kullanırken, bu söylemlere tepki geldi. Soyer'in daha önce de benzer söylemlerde bulunduğunu hatırlatan İzmirliler, "Laf çok ama maalesef icraat yok." dedi.

Giriş Tarihi: 09.08.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 15:44
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İzmirlinin CHP’li Tunç Soyer’e öfkesi dinmiyor! Çoluk çocuk yüzeceğiz sözleri tepki çekti: Laf çok icraat yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimleri öncesi meydanlarda "3 yıl sonra İzmir Körfezinde yüzeceğim" sözü verdi. Ardından da uzun süredir TCDD ile ortaklaşa yürütülen körfezde sirkülasyon kanalları açılmasını öngören projeyi "eğer kirletmezsek körfez kendi kendisini temizler" diyerek rafa kaldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İzmirlinin CHP’li Tunç Soyer’e öfkesi dinmiyor! Çoluk çocuk yüzeceğiz sözleri tepki çekti: Laf çok icraat yok

HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİTTİ
Aradan geçen süreçte körfez temizliğine ilişkin hiçbir çalışma yapılmayınca iç körfezin durumu her geçen gün daha da kötüleşti. Uzun süredir görülmeyen deniz marulları yılın 12 ayı iç körfezi mesken tutarken deniz yüzeyi önce yeşile, ardından da kahverengi renge büründü.

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İzmirlinin CHP’li Tunç Soyer’e öfkesi dinmiyor! Çoluk çocuk yüzeceğiz sözleri tepki çekti: Laf çok icraat yok

İŞİN İÇİNE AİLESİNİ DE SOKTU
Daha önce "3 yıl sonra denize gireceğim" diyen Soyer, yaşananlar karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Son zamanlarda '4 yıl sonra körfezde yüzeceğim' demeye başlayan Soyer, geçtiğimiz haftalarda bu sefer işin içine ailesini de katarak "Çoluk çocuk hep birlikte İzmir Körfezinde yüzeceğiz" açıklaması yaptı.

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İzmirlinin CHP’li Tunç Soyer’e öfkesi dinmiyor! Çoluk çocuk yüzeceğiz sözleri tepki çekti: Laf çok icraat yok

SERGİ AÇILIŞINDA KONUŞTU
Önceki gün, İZSU Genel Müdürlüğü ile İzmir Planlama Ajansı (İZPA) işbirliğiyle hazırlanan "Yaşayan Körfez Sualtı Fotoğraf Sergisi"nin açılış törenine katılan Soyer burada da benzer ifadeler kullandı.

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İzmirlinin CHP’li Tunç Soyer’e öfkesi dinmiyor! Çoluk çocuk yüzeceğiz sözleri tepki çekti: Laf çok icraat yok

Körfezin temizliği için 11 milyar liralık bütçeyle devasa bir çalışma yürüttüklerini öne süren Soyer, "İnanıyorum ki bu güzelim Körfez'de tekrar çoluk çocuk yüzeceğiz, eğleneceğiz ama daha da fazlası bu şehrin dünyadaki marka değerini büyütmüş olacağız." dedi.