İzmirlinin CHP'li Tunç Soyer'e öfkesi dinmiyor! "Çoluk çocuk yüzeceğiz" sözleri tepki çekti: Laf çok icraat yok

İzmir'de kirliliğin önüne geçemeyen, şehirdeki pis koku ve sivrisinek gibi konulara dahi çözüm bulamayan CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, körfezin temizliğine ilişkin 11 milyar liralık bütçeyle devasa bir çalışma yürüttüklerini iddia etti. Soyer, "Körfezde çoluk çocuk yüzeceğiz" ifadelerini kullanırken, bu söylemlere tepki geldi. Soyer'in daha önce de benzer söylemlerde bulunduğunu hatırlatan İzmirliler, "Laf çok ama maalesef icraat yok." dedi.