23 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da kritik görüşme sonrası Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: Petrol akışı devam edecek

Ankara'da kritik görüşme sonrası Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: Petrol akışı devam edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
ABONE OL
Ankara’da kritik görüşme sonrası Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: Petrol akışı devam edecek

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Başbakan Yardımcısı ve Irak Petrol Bakanı ile Ankara'da görüştü. Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattından petrol akışının devam etmesinde mutabık kalındığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA