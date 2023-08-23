Mansur Yavaş vatandaşı canından bezdirdi! Yaz ortası bir ilçeyi susuzluğa mahkum etti salgın hastalıklar baş gösterdi

Bölge halkı tarafından 2 aydır telefon yağmuruna tutulan ASKİ ise "Şikâyetiniz alındı", "İşlemler devam ediyor" gibi açıklamalar ile oyalama taktiği yürütüyor. ASKİ ile telefonda sorunlarını çözemeyeceğini anlayan bazı mahalleliler, genel müdürlük binasına gitmesine rağmen defalarca kez eli boş geri dönmek zorunda kaldı. Gün içinde 2-3 saat su akan evler kendini şanslı sayarken, bazı mahallelerdeki musluklardan ise haftalardır tek bir damla bile akmadığı öğrenildi.