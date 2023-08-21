CHP’de değişim tartışmaları! Faik Öztrak’tan acayip cevap: 2019 yerel seçimleri sonrası Erdoğan da istifa etmedi nedenini açıklasın

"Yani dünyada ülkeleri görüyorsunuz, bir seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor, hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok." diyen Erdoğan, "Bunlar şimdi birbirleriyle koltuk yarışında. Bolu'nun belediye başkanı otobüsün üstüne çıkıyor, oradan koltuk atıyor. Genel merkezin önünde yapıyor bunu ve bu Bolu belediye başkanı. Önce neydi? Milletvekili. Sonra Bolu'ya belediye başkanı. Bundan sonra da bunlar da en ufak bir değişim söz konusu olmaz. Bunların içinden çıkan genel başkanlar yok mu? Var. Şimdi bu genel başkanların her biri de 'ben meydandayım' diyor. Birisi gitti milletvekili oldu. Şimdi onun görevi Kılıçdaroğlu'nu savunmak. Genel başkan yardımcısı için sen de 'istifa etmen lazım' diyor. CHP, ana muhalefet ne hale geldi? Demokrasi mücadelesinde muhalefet çok çok önemli ama ne yazık ki Türkiye'nin en büyük kaybı, demokrasi mücadelesinde karşısında muhalefet yok, ana muhalefet yok." diye konuştu.