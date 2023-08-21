CHP’de değişim tartışmaları! Faik Öztrak’tan acayip cevap: 2019 yerel seçimleri sonrası Erdoğan da istifa etmedi nedenini açıklasın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin, "En hayırlısı Kılıçdaroğlu'nun çekilip gitmesi lazım. Dünyada seçimi kaybeden gidiyor, bunda böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalardan rahatsızlık duyan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2019 yerel seçimlerini kazandıklarını öne sürüp, "Erdoğan bir önceki seçimde yaşadığı yenilgiden sonra neden istifa etmediğini bir açıklayıversin" ifadelerini kullandı.
Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ezici üstünlükle galip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında aldığı 12'nci seçim yenilgisi sonrasında 'istifa' tepkilerine maruz kaldı. Partisinden kendisine yönelik başlatılan 'değişim' hareketlerini de görmezden gelen CHP lideri, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.
Başkan Recep Erdoğan, geride kalan gün gerçekleştirdiği Macaristan ziyareti sonrasında yurda dönüş sırasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"EN HAYIRLISI KILIÇDAROĞLU'NUN ÇEKİLİP GİTMESİ LAZIM"
CHP'deki değişim tartışmalarına değinen Erdoğan, "Bunu şimdi halkımıza soracağız. Halkımız değişimse değişim, eğer kalsın diyorsa diyecek bir şeyim yok. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Biz, böyle inandık. Bu yola böyle çıktık. Biz, üzerimize düşeni yapacağız. Nedir? En ideal isimleri biz halkımıza takdim edeceğiz ve bu ideal isimlerle yola devam edeceğiz ama Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14'te olsa, 15'te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım." dedi.
"Yani dünyada ülkeleri görüyorsunuz, bir seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor, hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok." diyen Erdoğan, "Bunlar şimdi birbirleriyle koltuk yarışında. Bolu'nun belediye başkanı otobüsün üstüne çıkıyor, oradan koltuk atıyor. Genel merkezin önünde yapıyor bunu ve bu Bolu belediye başkanı. Önce neydi? Milletvekili. Sonra Bolu'ya belediye başkanı. Bundan sonra da bunlar da en ufak bir değişim söz konusu olmaz. Bunların içinden çıkan genel başkanlar yok mu? Var. Şimdi bu genel başkanların her biri de 'ben meydandayım' diyor. Birisi gitti milletvekili oldu. Şimdi onun görevi Kılıçdaroğlu'nu savunmak. Genel başkan yardımcısı için sen de 'istifa etmen lazım' diyor. CHP, ana muhalefet ne hale geldi? Demokrasi mücadelesinde muhalefet çok çok önemli ama ne yazık ki Türkiye'nin en büyük kaybı, demokrasi mücadelesinde karşısında muhalefet yok, ana muhalefet yok." diye konuştu.
CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK'TAN 'DEĞİŞİM' TEPKİLERİNE BİR ACAYİP YANIT
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'deki değişimle ilgili açıklamalarına ilişkin konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon kanallarında tartışmaya çağırdığını belirten Öztrak, "Bir önceki seçimde yaşadığı İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilgilerini nereye koyduğunu bu yenilgiden sonra neden istifa etmediğini bir açıklayıversin." diye konuştu.
AK PARTİ'DEN CHP'DEN 4 KAT FAZLA BELEDİYEDE YÖNETİM HAKKINA SAHİP
Hatırlanacağı üzere 2019 yerel seçimlerinde AK Parti 818 belediye 11 bin 309 meclis üyesi, CHP ise 232 belediye ve 4 bin 320 meclis üyesi ile temsil hakkı kazanmıştı. Bir dönem Hazine Müsteşarlığı yapan Faik Öztrak'ın rakamlarla arasının pek iyi olmadığı ortaya çıktı. Zira 2019 seçimlerinde daha fazla belediye kazananın AK Parti olduğu net şekilde görünüyor.
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