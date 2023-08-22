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CHP'li Kadıköy Belediyesi’nde iş bırakma eylemi: Bu zamlarla yaşayamıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde iş bırakma eylemi: Bu zamlarla yaşayamıyoruz

Kadıköy Belediyesi işçileri maaşlarına zam yapılması talebiyle iş bırakma eylemi başlattı. Kadıköy Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan işçiler, geçinemediklerini, maaşlarının asgari ücret seviyelerinde kaldığını belirterek ek protokolle maaşlarının güncellenmesini istedi.

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