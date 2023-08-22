İstanbul’un depreme hazırlığı hangi aşamada? Bakan Özhaseki’den kritik açıklama: Özel birim istiyoruz

"8 BİN ELEMANLA TEK TEK İNCELEDİK"

Biz bakanlık olarak 8 bin elemanımızla 6 milyon bağımsız birimi tek tek inceledik. Aylarca itirazlar devam etti. Giden insanlar işinde uzman insanlar. Bu konuda mahkemeleri yormak çok hoş olmayabilir. 19-20 bin civarında açılmış dava var. Rezerv alanlarla ilgili Hatay'da sorun var. Hatay 8 deprem geçirmiş ve hep aynı yere kurulmuş.

Tarihi eserlerle ilgili tespitler yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı işe başlıyor. Konutlar yıkılabilir, çok özelliği olmayabilir. 1000-2000 yıllık eserlerin korunması bizler için çok önemli. Şehir merkezlerini özellikle biz yapmak istiyoruz. Şehir merkezlerini doğru inşa edersek geleceğe de doğru adım atmış oluruz. Adıyaman merkezdeki Musalla mahallesi. Kimlikli binaların hepsini Kayserili hayırseverler yapacak. Tescilli eserleri bizim mutlaka yapmamız gerekiyor. Pazarcık deprem merkezinde meydan ve müze oluşturuyoruz, unutulmasın diye.

İstanbul gerçekten bizi korkutuyor. İstanbul'da deprem bir beka meselesi. 6 milyon civarında konut var. 600 bini çok riskli, ilk etapta yıkılacak gibi görünüyor. 600 bini depreme dayanmaz. Durduğu yerde yıkılan binalar var. Uykumuzu yitirip çok hızlı vaziyet almamız gerekiyor. Himalayalar'dan başlayıp Alpler'e kadar uzanan en riskli 5 ülke arasında yer alıyor.