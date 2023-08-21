25 yıldır koltukta oturan Yılmaz Büyükerşen Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıktı: Değişim istekleri sağlıksız

Yılmaz Büyükerşen, aday gösterilmek için koalisyondaki her partiye bakanlık ve vekillik dağıtan Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarında tek başına sorumluluğunun olmadığını söyledi. Büyükerşen "Seçim sonuçlarının sorumluluğunu hepimizin üstlenmesi gerekirken Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tek başına sorumlu ilan edildi. Benim hiç de tasvip etmediğim şekilde kendisine yüklenildi ve sanki Sayın Kılıçdaroğlu o gün istifa etse her şey yoluna girecekmiş gibi bir ortam oluşturuldu" dedi.