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25 yıldır koltukta oturan Yılmaz Büyükerşen Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıktı: Değişim istekleri sağlıksız

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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25 yıldır koltukta oturan Yılmaz Büyükerşen Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıktı: Değişim istekleri sağlıksız

CHP’de seçim tartışmaları bitmek bilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenirken Ekrem İmamoğlu ile beraber yol yürüyen Özgür Özel ise genel başkanlık koltuğuna göz kırptı ve "Ne görev verilirse hazırım" dedi. Köşeye sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği ise Eskişehir Belediye Başkanlığı koltuğunu 25 yıldır bırakmayan Yılmaz Büyükerşen verdi. Büyükerşen değişim isteyenleri çok sert eleştirdi ve "Oldu bittiye getirilemez” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs'ın ardından başlayan değişim tartışmalarının sonu gelmedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı harekete, CHP'li pek çok isim destek verdi. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükseldi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasını isteyen isimlerden biriydi. "Ne görev verilirse hazırım" diyen Özgür Özel, Genel Başkanlık yarışında destek toplamak için harekete geçti. Tüm bu gelişmeler ile köşeye sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise en büyük desteği 25 yıla yakın süredir görevi bırakmayan Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜLER DİZDİ

Koalisyon ortağı İYİ Parti'nin bile "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaşlandı ne verebilir" dediği Büyükerşen, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet'e röportaj verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdi.

Yılmaz Büyükerşen, aday gösterilmek için koalisyondaki her partiye bakanlık ve vekillik dağıtan Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarında tek başına sorumluluğunun olmadığını söyledi. Büyükerşen "Seçim sonuçlarının sorumluluğunu hepimizin üstlenmesi gerekirken Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tek başına sorumlu ilan edildi. Benim hiç de tasvip etmediğim şekilde kendisine yüklenildi ve sanki Sayın Kılıçdaroğlu o gün istifa etse her şey yoluna girecekmiş gibi bir ortam oluşturuldu" dedi.

DEĞİŞİM İSTEYENLERİ ELEŞTİRDİ: SAĞLIKSIZ!

Üstü kapalı bir şekilde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'e mesaj gönderdi. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerin 'değişim' talebini de değerlendiren Yılmaz Büyükerşen, süreci 'SAĞLIKSIZ BİR TALEP' olarak değerlendirdi.

Yılmaz Büyükerşen "Değişim her zaman ve her yerde gereklidir. Keza bana göre Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da, tüzük değişikliğinin yanı sıra Kurultaya gidileceğini de açıklayarak değişimin önünü açtı.

Ancak burada sormak istediğiniz "Sen bırak, ben geleyim" diyerek oldu bittiye getirilmek istenen bir genel başkan değişimiyse, bu, daha önce de vurguladığım üzere, siyaseten son derece sağlıksız bir değişim talebidir" ifadelerine yer verdi.

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