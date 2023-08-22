CHP’de ilçe kongreleri değişimcileri üzdü! Manisa Özgür Özel’i yalnız bıraktı… Değişimcilerin B planı mı var?

CHP'de hafta sonu yapılan ilçe kongerelerinde değişimciler bir yenilgi daha aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa başta olmak üzere İstanbul ve Ankara'da da seçim sonuçları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehineydi. Delege seçimlerinde gergin anlar da yaşandı. İşte CHP'de son durum...