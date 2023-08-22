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CHP’de ilçe kongreleri değişimcileri üzdü! Manisa Özgür Özel’i yalnız bıraktı… Değişimcilerin B planı mı var?

CHP'de hafta sonu yapılan ilçe kongerelerinde değişimciler bir yenilgi daha aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa başta olmak üzere İstanbul ve Ankara'da da seçim sonuçları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehineydi. Delege seçimlerinde gergin anlar da yaşandı. İşte CHP'de son durum...

A Haber
Giriş Tarihi: 22.08.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 09:35
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CHP’de ilçe kongreleri değişimcileri üzdü! Manisa Özgür Özel’i yalnız bıraktı… Değişimcilerin B planı mı var?

Katıldığı kongrelerde "değişim" dedi. 5 dönemdir milletvekili olduğu Manisa'da şoku yaşadı. Delege seçimlerinde aradığı desteği memleketinde bile bulamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP’de ilçe kongreleri değişimcileri üzdü! Manisa Özgür Özel’i yalnız bıraktı… Değişimcilerin B planı mı var?

CHP'de ilçe kongreleri neredeyse tamamlanmak üzere.


Birçok ilçede sonuçlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine sonuçlanıyor.

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CHP’de ilçe kongreleri değişimcileri üzdü! Manisa Özgür Özel’i yalnız bıraktı… Değişimcilerin B planı mı var?

Ankara'nın birçok ilçesinde ipi gögüsleyen değişim karşıtı isimler oldu.

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CHP’de ilçe kongreleri değişimcileri üzdü! Manisa Özgür Özel’i yalnız bıraktı… Değişimcilerin B planı mı var?

Şişli, Beykoz, Ümraniye, Eenler Kılıçdaroğlu dedi. Gittikçe köşeye sıkışan değişimcilerin delegeleri tehdit ettiği de söyleniyor.

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CHP’de ilçe kongreleri değişimcileri üzdü! Manisa Özgür Özel’i yalnız bıraktı… Değişimcilerin B planı mı var?

Gittikçe köşeye sıkışan değişimcilerin delegeleri tehdit ettiği de söyleniyor.