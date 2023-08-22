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Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı: 1,2 milyon metreküp çamur temizlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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Emine Erdoğan’dan Van Gölü paylaşımı: 1,2 milyon metreküp çamur temizlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2018'de başlatılan Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü'ndeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, dip çamur temizliği çalışmalarıyla 1,2 milyon metreküp çamurun temizlendiğini bildirdi.

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