04 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Üzerinden 1 kilo 370 gram kokain çıktı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Üzerinden 1 kilo 370 gram kokain çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
ABONE OL
Muğla’da uyuşturucu operasyonu! Üzerinden 1 kilo 370 gram kokain çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, durdurulan otobüsteki yolculardan Mehmet Ali Koyunsatan'ın valizinden 1 kilo 370 gram kokain ve 43 adet ekstazi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Koyunsatan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği Ekipleri İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler şüphelinin otobüsle kente geleceğini tespit etti. Kent girişinde dün akşam saatlerinde şüphelinin içinde bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu.

Şüpheli Mehmet Ali Koyunsatan'ın valizinde arama yapan ekipler 1 kilogram 370 gram kokain, 43 ekstazi, 2 hassas terazi ve 1 pres makinası ele geçirildi. Gözaltına alınan Koyunsatan bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA