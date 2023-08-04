Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Üzerinden 1 kilo 370 gram kokain çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, durdurulan otobüsteki yolculardan Mehmet Ali Koyunsatan'ın valizinden 1 kilo 370 gram kokain ve 43 adet ekstazi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Koyunsatan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Harekete geçen ekipler şüphelinin otobüsle kente geleceğini tespit etti. Kent girişinde dün akşam saatlerinde şüphelinin içinde bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu.
Şüpheli Mehmet Ali Koyunsatan'ın valizinde arama yapan ekipler 1 kilogram 370 gram kokain, 43 ekstazi, 2 hassas terazi ve 1 pres makinası ele geçirildi. Gözaltına alınan Koyunsatan bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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