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Diyanet'ten Sözcü'nün yalan haberine dava

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2023
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Diyanet’ten Sözcü’nün yalan haberine dava

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesinin, “Diyanet’in ataşesi ‘Atatürk’e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı” başlığıyla yayınladığı haberin yalan olduğunu, konuya ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

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