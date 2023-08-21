Sözde aydın ve sanatçılardan Teoman'a itibar suikastı! Şarkısını Necip Fazıl'a adadı diye hedef oldu
Sözde aydın ve demokrat geçinen sanat camiasının bazı kesimi, kendisi gibi düşünmeyen gerçek sanatçılara itibar suikastı düzenliyor. Operasyon, bu sefer de Rock müziğinin önemli ismi olan Teoman'ı hedef aldı. Ünlü şarkıcı yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek'e adadı. Şarkı adının "Kendi Vatanında Parya" olduğunu duyuran Teoman, Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü atanmasını hazmedemeyen "güruh" tarafından linç edildi.
Sosyal medya üzerinden kaos peşinde koşan linç kafalılar yine sahnede!
TEOMAN YENİ ŞARKISINI NECİP FAZIL'A ADADI
Türk rock müziğinin en etkili isimlerinden Teoman 29 Eylül'de çıkaracağı yeni şarkısını Şair Yazar ve Mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'e adadığını sosyal medya hesabından duyurdu.
KENDİ VATANINDA PARYA
Teoman, şarkının adının "Kendi Vatanında Parya" olduğunu belirterek "Necip Fazıl Kısakürek diye biri, hani sağ cenahın o ünlü şair ismi, aydın duymuş muydu daha evvel bu ismi? Hayır, duymamıştı, hiç okumamıştı vardı yapacak daha önemli işleri" ifadeleriyle şarkının sözlerini paylaştı.
Teoman paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"aydın bir gecede birden aydınlandı geçen yıl
bir başkadır dizisi yayınlandığında
neftflix'te televizyonda
nuri bilge'nin kış uykusunda aydınlanmamış mıydı
hayır aydınlanmamıştı, filmi zerre anlamamıştı
ama zevkten bayılmıştı
11 dakka alkışlanmıştı nbc bin filmi cannes'da
8 değil, 9 değil, 10 değil, tamı tamına 11 dakika
önemli olan buydu tabi aydının dünyasında
nuri'nin onunla taşak geçtiğinin farkına varmamış mıydı filmde
hayır varmamıştı, ince söylenince anlamıyordu bazı şeyleri
o yüzden kalın kalın kapkalın söylenince anladı anca bir başkadır da
peki aydın niye beklemişti aydınlanmak için bir başkadır'ı
15 yaşında anlaması gerekeni, niye anlamıştı 45 yaşında,
biraz geç değil miydi, 45 yaş geç değil miydi?
aa, yoksa zannettiği kadar zeki biri olmayabilir miydi
yoksa zannettiği kadar zeki biri olmayabilir miydi
KENDİ VATANINDA PARYA
yaşamak bir orman gibiyi söylemiyor şimdi aydın
onun hislerini anlatan başka biri var.
aa, şimdiye kadar nasıl anlamamış nasıl bir şey diye olmak öteki
a vah vah, yoksa zannettiği kadar zeki ve kültürlü olmayabilir miydi.
aaa, bakın aydın ve hislerini kim anlatıyor en iyi şimdi
necip fazıl kısakürek diye biri, hani sağ cenahın o ÜNLÜ şair ismi,
aydın duymuş muydu daha evvel bu ismi
hayır, duymamıştı, hiç okumamıştı vardı yapacak daha önemli işleri
ah be şimdi geç kaldı, halbuki onu anlatıyordu necip fazıl'ın dizeleri
KENDİ VATANINDA PARYA
teoman der ki, hiçbir şey için geç değil
otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla
sen sen ol, kimseye üsten üstten bakma
zaten saçma bişey kendi vatandaşınla kavga
toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana
bak sevgi ve mantık böceği oldu, teoman bile bu yaştan sonra
türkiye'ye söylüyor, biraz sakin olsun herkes, efendi olsun, kibar olsun
geçmişi boş ver, sünger çek, önünde geleceğin
kırma kimseyi, böbürlenme yapma afra tafra
yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun
olursun bir gün sen de parya kendi öz vatanında, KENDİ VATANINDA PARYA"
LİNÇ ÇETESİ DEVREYE GİRDİ
Teoman'ın çıkışının ardından linç çetesi devreye girdi.
Son olarak Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanması üzerinden algı yapan CHP yandaşları bu kez Teoman'ı hedef tahtasına koydu.
ZEYNEP GÜRCANLI VE HAKAN DEMİR TEOMAN'I HEDEF ALDI
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Zeynep Gürcanlı ve BirGün Gazetesi İnternet Sorumlusu Hakan Demir linç çetesinin başını çeken isimler arasında yer aldı.
Hakan Demir, "Abi senin Kupa Kızı ve Sinek Valesi şarkın Necip Fazıl'a adanmamış mıydı zaten. Üstadın "komünistlere karşı dergi çıkaracağım" diye Adnan Menderes'ten tokatladığı paralarla Laleli'de batak atarken en sevdiği iki kart" şeklinde algı dolu bir paylaşım yaparak hem Necip Fazıl Kısakürek'i hem de Teoman'ı hedef aldı.
Yine CHP yandaşı Zeynep Gürcanlı ise, "Teoman'ı nereye atayacaklar acaba? Tüh! Devlet Tiyatroları'na yeni atama yapılmıştı..." ifadeleriyle Teoman'ın Necip Fazıl'ı anmasından duyduğu rahatsızlığı dışa vurdu.
TEOMAN'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA
Girişilen lincin ardından Teoman bir paylaşım daha yaptı. Teoman, "Dün bir post attım. Necip Fazıl Kısakürek'e adadığım bir tekli çıkaracağıma dair. 'KENDİ VATANINDA PARYA'. Bir hiciv şarkısı olacak. Cem Karaca'nın 'Sahibi Geldi' şarkısından esinlenen, gençlere öğüt olarak" dedi.
Teoman "Son bölümü okursanız anlarsınız, benim yaşlılardan hiç ümidim yok. Gençler, yaşlıların yaptıkları hataları tekrar etmesin, köhneleşmiş kavgalar onların dünyasında olmasın" diyen Teoman, "Çok uzatmayacağım: -BU ÜLKEM KİMİN? BU ÜLKE ÜZERİNDE YAŞAYAN HERKESİN. Siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin bu şarkı" ifadelerini kullandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7. Dönem Toplu Sözleşme kararı ne zaman, bu hafta açıklanır mı? Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2024-2025 yılı için...
- Kuşadası deprem son dakika! Kuşadası'nda peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- YKS ikinci tercih ne zaman 2023? ÖSYM YKS 2. ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...
- AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV'siz cep telefonu alacak mı?
- Hangi marka telefon ve bilgisayarlar Türkiye'de üretiliyor? Üniversiteli öğrencilere ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları ve modelleri neler?
- Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...
- EYT'yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...
- Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR'a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?
- 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB İOKBS 1.2.3.4.5.6.7. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?