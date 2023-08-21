İstanbullunun bitmeyen çilesi İmamoğlu! Yine metrobüs yine arıza: Uzun kuyruklar oluştu
İstanbul'un en büyük çilelerinden olan toplu taşımada hemen hemen her gün arıza ya da kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB yönetimine geldiği günden bu yana İstanbullunun yüzü hiç gülmedi. Vatandaş, hizmet alma noktasında sıkıntı yaşadığı toplu taşımaya bir de son 4 yılda yüzde 400'ün üstünde zam ödemesi de cabası oldu. Geçtiğimiz saatlerde, Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Altunizade durağında arızalandı. Metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında uzun kuyruklar oluşurken vatandaş isyan etti.
İstanbul'da vatandaşların İETT, metrobüs ve metro çilesi bitmek bilmiyor. En büyük vaatlerinden biri İstanbul'da toplu ulaşıma çözüm olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana sorunlara çare üretmediği gibi yaşanan problemler katlanarak büyüdü.
TOPLU TAŞIMA ÇİLESİ
İstanbulluların yüzü 4 yıldır gülmezken, bir de iyi şartlarda hizmet alamadığı toplu taşımaya yüzde 400'ün üstünde zamlı fiyatlarla binmek zorunda kaldı. Kent genelinde İETT, metrobüs ve metro seferlerinde her gün sıkıntılara yenileri ekleniyor. Kimi zaman araçlar bakımsızlık nedeniyle kaza yaparken, kimi zaman sıcakta kliması çalışmayan araçlarla vatandaş yolculuk etmek zorunda kalıyor.
TEMBEL İMAMOĞLU YİNE SINIFTA KALDI!
İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Altunizade durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Yolcular araçtan inerken, arıza nedeniyle metrobüs yolunda araç kuyruğu oluştu.Araç arızası nedeniyle bir süre metrobüs trafiği tek şeritten kontrollü sağlandı.
İhbar üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol yardım aracı sevk edildi.
Ekipler, arızayı gidermek için çalışma başlattı.
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