Başkan Erdoğan’ın Budapeşte dönüşü mesajları! İki konu öne çıktı: Türkiye’nin anahtar rolü

Ticaret hacmini 6 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen iki ülke, dostluklarının yüzüncü yılında 18 Aralık'ta Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısını Budapeşte'de yapacak. 20 Ağustos'taki görüşmelerde doğalgaz boru hattı ve LNG işbirliği de gündemdeydi. Davetli liderlerin, Erdoğan'ın sık görüştüğü ve iyi ilişkiler kurduğu isimler olması da ayrıca önemliydi.

Budapaşte'deki kutlamada yer alan liderlerin fotoğrafı, Avrupa-Kafkaslar-Orta Asya hattında Erdoğan'ın istikrar ve işbirliğini öne çıkaran lider olarak tebarüz ettiğinin sembolüydü. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban döneminde ikili ilişkilerin NATO'nun genişlemesi, enerji ve daha birçok alanda ortak yaklaşıma ulaşması Batı medyasının ilgisinden kaçmıyor. Orban sıklıkla Avrupa'dan eleştiri alıyor ve ülkesi AB fonları konularında yaptırım görüyor. Ancak Orban'ın uluslararası sistemdeki gelişmeler, Avrupa'nın güvenliği, Ukrayna Savaşı ve sığınmacılar gibi konularda Türkiye'nin ve Erdoğan'ın konumuna ve politikalarına dair en realist değerlendirmeyi yapan siyasetçilerin başında geldiği açık. Otonom dış politika yürütmeye çalışan liderlerin, Erdoğan'ın rol modelliğini yakından takip ettiği de gözden kaçmamalı.