ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan zayıf karne: Hizmet parasını kadrolaşmaya harcadı Ankara’yı batırdı! Hizmet sıralamasında 27’nci sıraya geriledi

ANKARA'YA 4 BUÇUK YILDA 2 PARK YAPABİLDİ, VERDİĞİ SÖZLERİN HİÇBİRİNİ TUTMADI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığını kazanmasının üzerinden 4,5 yıl geçen Mansur Yavaş'ın görev süresi boyunca Ankara'ya sadece iki park yapabildiğini hatırlatan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Yavaş seçimden önce 'her mahalleye bir kreş' vaadinde bulunurken verdiği bu sözü yerine getirmedi. 58 Milyar TL'lik dev bütçeye sahip ABB'nin Başkanı olan Yavaş, görevde olduğu sürede ne bir havuz, ne bir halı saha, ne bir gençlik merkezi ne de bir spor kompleksi yapamadı. Seçimden önce 100 vaatte bulunan Yavaş verdiği bu vaatleri de unuttu. Şimdilerde de vaatlerinin bulunduğu videoları internetten sildirmek için büyük çaba sarf ettiği bilgisini aldım." diye konuştu.