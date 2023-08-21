Kahramanmaraş deprem son dakika! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD son dakika duyurusuyla duyurdu. Saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meytdana geldi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte detayları..
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD son dakika duyurusuyla duyurdu. Saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meytdana geldi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte detayları..
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-21
Saat:16:54:32 TSİ
Enlem:37.986 N
Boylam:36.347 E
Derinlik:5.17 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
21-08-2023 16:54:32 37.986 36.347 5.17 MW 4.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599930
21-08-2023 16:24:10 39.02 32.806 7.08 ML 1.7 Kulu (Konya) 599931
21-08-2023 15:50:07 36.955 31.067 7.08 ML 1.5 Serik (Antalya) 599929
21-08-2023 15:32:03 38.074 37.888 4.55 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 599927
21-08-2023 15:30:27 38.08 38.474 9.7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 599928
21-08-2023 15:15:00 38.178 38.17 6.2 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 599926
21-08-2023 14:38:37 37.794 36.143 7 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 599925
21-08-2023 13:48:59 37.508 37.094 12.22 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 599924
21-08-2023 13:31:55 37.101 36.858 7 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 599923
21-08-2023 13:00:29 38.073 36.639 7 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599921
21-08-2023 12:59:55 40.456 45.093 7 ML 3.4 Gegharkunik (Ermenistan) - [76.28 km] Aralık (Iğdır) 599919
21-08-2023 12:34:18 37.99 27.138 7.2 ML 1.3 Menderes (İzmir) 599922
21-08-2023 12:33:25 37.605 37.357 7 ML 3.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 599911
21-08-2023 12:21:07 38.202 37.134 5.2 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 599920
21-08-2023 12:15:17 38.398 28.517 5.3 ML 1.1 Alaşehir (Manisa) 599918
21-08-2023 12:09:06 37.956 28.988 7 ML 1.5 Sarayköy (Denizli) 599914
21-08-2023 12:05:14 38.147 38.21 7 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 599915
21-08-2023 11:58:40 39.827 41.098 9.99 ML 2.0 Palandöken (Erzurum) 599913
21-08-2023 11:50:20 37.605 29.108 18.1 ML 1.2 Tavas (Denizli) 599910
21-08-2023 11:47:15 38.339 37.354 7 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 599912
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK başvuruları 2023 | KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu son gelişmeler...
- DGS ÖSYM tercih kılavuzu 2023 | Dikey Geçiş Sınav tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
- Buzdolabınız ilk günkü haline dönecek! Sebze ve meyveler için adeta zaman duracak! Taptaze besinler için...
- Açık Lise kayıtları ne zaman, kayıt yenileme başladı mı? 2023-2024 AÖL kayıt takvimi!
- AÖF yeni kayıtlar ne zaman, açıklandı mı 2023-2024? AÖF yeni dönem kayıt ve harç ücreti ne kadar, kaç TL?
- TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak 2023? İŞKUR TYP okul temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı?
- Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...
- 7. Dönem Toplu Sözleşme kararı ne zaman, bu hafta açıklanır mı? Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2024-2025 yılı için...
- Kahramanmaraş deprem son dakika! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- YKS ikinci tercih ne zaman 2023? ÖSYM YKS 2. ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...
- AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV'siz cep telefonu alacak mı?