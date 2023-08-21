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Kahramanmaraş deprem son dakika! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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Kahramanmaraş deprem son dakika! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD son dakika duyurusuyla duyurdu. Saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meytdana geldi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte detayları..

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD son dakika duyurusuyla duyurdu. Saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meytdana geldi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte detayları..

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-21
Saat:16:54:32 TSİ
Enlem:37.986 N
Boylam:36.347 E
Derinlik:5.17 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

21-08-2023 16:54:32 37.986 36.347 5.17 MW 4.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599930
21-08-2023 16:24:10 39.02 32.806 7.08 ML 1.7 Kulu (Konya) 599931
21-08-2023 15:50:07 36.955 31.067 7.08 ML 1.5 Serik (Antalya) 599929
21-08-2023 15:32:03 38.074 37.888 4.55 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 599927
21-08-2023 15:30:27 38.08 38.474 9.7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 599928
21-08-2023 15:15:00 38.178 38.17 6.2 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 599926

21-08-2023 14:38:37 37.794 36.143 7 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 599925
21-08-2023 13:48:59 37.508 37.094 12.22 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 599924
21-08-2023 13:31:55 37.101 36.858 7 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 599923
21-08-2023 13:00:29 38.073 36.639 7 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599921
21-08-2023 12:59:55 40.456 45.093 7 ML 3.4 Gegharkunik (Ermenistan) - [76.28 km] Aralık (Iğdır) 599919
21-08-2023 12:34:18 37.99 27.138 7.2 ML 1.3 Menderes (İzmir) 599922
21-08-2023 12:33:25 37.605 37.357 7 ML 3.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 599911
21-08-2023 12:21:07 38.202 37.134 5.2 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 599920

21-08-2023 12:15:17 38.398 28.517 5.3 ML 1.1 Alaşehir (Manisa) 599918
21-08-2023 12:09:06 37.956 28.988 7 ML 1.5 Sarayköy (Denizli) 599914
21-08-2023 12:05:14 38.147 38.21 7 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 599915
21-08-2023 11:58:40 39.827 41.098 9.99 ML 2.0 Palandöken (Erzurum) 599913
21-08-2023 11:50:20 37.605 29.108 18.1 ML 1.2 Tavas (Denizli) 599910
21-08-2023 11:47:15 38.339 37.354 7 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 599912

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