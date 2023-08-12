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CHP'li Yavaş "indirim yapacağım" dedi 'bindirim' yaptı! Başarısız belediyecilik A Haber'de yorumlandı: Ankara Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyor

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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CHP’li Yavaş indirim yapacağım dedi ’bindirim’ yaptı! Başarısız belediyecilik A Haber’de yorumlandı: Ankara Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyor

CHP'nin 'belediyecilik' rezaleti bitmek bilmiyor. CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal üstüne skandal yaşanıyor. Göreve geldiğinde "Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Yavaş, başkentlilere verdiği sözü unuttu. Mansur Yavaş'ın başarısız belediyeciliği A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında yorumlandı. Fahiş fiyatlarla vatandaşı canından bezdiren Yavaş yönetimini ABB AK Parti Grup Başkenvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse değerlendirdi. Köse, "Maalesef Ankara halkı şu anda Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Mansur Yavaş yönetiminde olan ABB'de skandal üstüne skandal yaşanıyor.

CHP Belediyeleri verdikleri sözleri tutmadıkları gibi sorumlu oldukları şehrin ve vatandaşın sorunlarına da çare olamıyor.

"Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra diğer sözleri gibi bu vaadini de unuttu.

ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'vasat' belediyecilik performansını değerlendirdi. Yavaş'ın su konusu üzerinden yaptığı spekülasyonları değerlendiren Köse şu ifadeleri kullandı:

"SUYU VE ELEKTRİĞİ KÖYLERE ÜCRETSİZ VERECEĞİM DİYORDU"

Mansur Yavaş, su konusu üzerinden çok spekülasyon yaptı. Suyun fiyatını arttıramayacağım dedi sürekli bir şekilde, peki ne yaptı indirdi mi? Hayır tam tersine bindirdi.

Sadece konu su da değil. Güneş enerjisi konusunda da barajların üstünü kapatacaktı ve güneş enerjisi santralleri yapacaktı. Köylülere burada, suyu ve elektriği ücretsiz vereceğim diyordu. Peki bugüne kadar bir kere bile söylediğini yapabildi mi? Yapamadı.

"FAHİŞ BİR FİYAT SÖZ KONUSU"

İnsanlara öyle bir hayal kurdurdu ki insanlar suyu ücretsiz alacağını bile düşündü. Bunlar büyük yalanlar. Vatandaş açısından baktığımızda geçen yıl su fiyatları öyle bir yükseldi ki, normalde 5 TL olan su, 0-15 m3 18,1 TL olurken, geçtiğimiz yıl 5 TL olan, 15-30 m3 su 25,3 TL'ye yükseltildi.

Özellikle fiyatlarda bir hareketlenme oldu, bunu herkes görüyor kabul ediyor doğal olarak ve bununla ilgili mücadeleler yapılıyor. Buradaki rakamlardaki artış ÜFE oranında, TÜFE değil. Dolayısı ile 2 katı gibi bir rakam da oradan geliyor, yani burada fahiş bir fiyat söz konusu.

"ANKARA TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU İÇİYOR"

Biz dedik ki bu fiyatlar çok yüksek, bu işi ÜFE değil de TÜFE oranında yapalım. Bu konuda da Meclis'te bir karar aldık ve bizim kararımızı veto etti. Tekrar bir karar aldık, bu sefer de bizi mahkemeye verdi. Maalesef Ankara halkı şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor.

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