’Hendek’ çağrısıyla gündeme gelmişti! CHP’den skandal atama: PKK destekçisi Kenan Otlu CHP Maltepe İlçe Başkanı oldu

Açık açık terör örgütü sempatizanlığı yapan Otlu, "Biz nasıl Gezi'de yan yana durduysak, nasıl 1 Mayıs'ta birlikte gaz yediysek, Ankara katliamında kanlarımız birbirine nasıl karıştıysa bu zulmün karşısında da yan yana, omuz omuza duralım. Barikatta da, alanda da, faşizme karşı omuz omuza duralım" ifadelerini kullanmıştı.