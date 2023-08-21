'Hendek' çağrısıyla gündeme gelmişti! CHP'den skandal atama: PKK destekçisi Kenan Otlu CHP Maltepe İlçe Başkanı oldu
'Değişim' sesleri arasında devam eden CHP ilçe kongrelerinde skandal bir isim göreve geldi. Terör örgütü PKK'ya açık destek veren Kenan Otlu, Maltepe İlçe Başkanlığına getirildi. Atanma haberini CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi, seçim döneminde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğini aldı. Önceki gün gerçekleşen ilçe kongrelerinde yaşanan skandal, CHP'nin terör seviciliğini bir kez daha kanıtladı.
Öyle ki değişim sancısının devam ettiği partide, ilçe kongreleri yapıldı. Yeni ilçe başkanlarının seçildiği kongrelerde, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kazandı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ FARK ATTI
Esenler ve Bahçelievler'de değişim yanlısı isimler kazanırken Maltepe'de Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri fark attı. Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu'nun 209 oyla, Maltepe İlçe Başkanı olarak seçildiği açıklandı.
HENDEK OLAYLARINA DESTEK VERMİŞTİ!
Kenan Otlu'nun CHP'nin yeni Maltepe İlçe Başkanı olması ise yıllar önce teröre verdiği desteği hatırlattı…
2015 yılında yaşanan Hendek olaylarında terör örgütlerine destek veren açıklamalarda bulunan Kenan Otlu, Güneydoğu için 'Kürdistan' ve güvenlik güçlerimizin mücadelesine faşizm ifadelerini kullanmıştı.
Açık açık terör örgütü sempatizanlığı yapan Otlu, "Biz nasıl Gezi'de yan yana durduysak, nasıl 1 Mayıs'ta birlikte gaz yediysek, Ankara katliamında kanlarımız birbirine nasıl karıştıysa bu zulmün karşısında da yan yana, omuz omuza duralım. Barikatta da, alanda da, faşizme karşı omuz omuza duralım" ifadelerini kullanmıştı.
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