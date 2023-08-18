En pahalı ekmek neden Ankara’da? Çek ellerini halkın cebinden Yavaş! İşte Başkent’teki soygunun perde arkası

"DEPREM FELAKETİ YAŞAMIŞ BELEDİYELERİMİZ YAVAŞ'TAN DAHA İNSAFLI"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sözde hizmet için gelen CHP'li Belediyeler insanların yediği ekmeğe bile göz dikti. Hizmette sonuncu zamda şampiyon bir belediyemiz var. Un aynı, su aynı, şeker aynı ama Ankara'da ekmek diğer ekmek üreten belediyelere göre pahalı. Vatandaşa hizmet odaklı çalışan AK Partili belediyeler tarafından üretilen halk ekmek fiyatları 3,75 TL'yi geçmiyor. Devletimiz vatandaşların alım gücünü yükseltmek için büyük fedakârlıklar yaparken Yavaş, ilk zorlukta hemşerilerinin cebine el uzatıyor. Yüzyılın deprem felaketini yaşamış olan birçok belediyemiz maddi zorluklar geçirmesine rağmen Yavaş'tan daha insaflı bir yönetim anlayışına sahipler. Ankara'nın heba olan 4 buçuk yılına mı yanalım, yoksa beceriksizlikleri yüzünden vatandaşı soymaya çalıştıklarına mı engel olalım. İnşallah bugünler de geçecek. Ankara'mız yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşacak ve hizmette tekrar zirvede olacak." şeklinde konuştu.

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