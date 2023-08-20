Bay Kemal’in mumu yatsıya kadar yandı! Ümit Özdağ gerçekleri ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş

GİZLİ PAZARLIK SONRA CHP PANİKLEDİ

Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirmişti. Bu itiraf sonrası CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.