Bay Kemal'in mumu yatsıya kadar yandı! Ümit Özdağ gerçekleri ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde 8 benzemezin desteğine rağmen sandıktan hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz sokağa girmiş ve koalisyon masasında protokol krizi gerçekleşmişti. Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek protokole ilişkin detay vermemişti. Özdağ, CHP lideri ile imzalanan anlaşmadan en az dört kişinin haberdar olduğunu ve CHP Genel Başkan Danışmanı İmambakır Üküş'ün her detayı bildiğini itiraf etti. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlara ilişkin "Akıl alır gibi değil." diyerek tepki gösterdi.
8 benzemezin bir araya geldiği yıkım koalisyonu, 28 Mayıs'ta hezimetin travmasını atlatamazken 'gizli protokol' krizi ile sarsılmış, bombanın pimini ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çekmişti.
GİZLİ PAZARLIK SONRA CHP PANİKLEDİ
Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirmişti. Bu itiraf sonrası CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söylemişti.
Gelişme üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" dedi.
"İKİ KİŞİNİN NAMUSUNU TEMSİL EDEN KONUDUR"
Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulunmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'İKİ KİŞİ BİLİYOR' DEDİĞİ PROTOKOLDEN EN AZ DÖRT KİŞİ HABERDARMIŞ
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında 'Gizli protokol' adı altına ortaya çıkan krizin yeni perdesi gündeme bomba gibi düştü.
Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan ve yalnızca iki ismin arasında olduğu iddia edilen protokolden dört kişinin haberdar olduğu ortaya çıktı.
ÖZDAĞ'IN 'İMAMBAKIR ÜKÜŞ' ÇIKIŞI SONRASI CHP YANDAŞLARI ÇILGINA DÖNDÜ: AKIL ALIR GİBİ DEĞİL
Ümit Özdağ, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İmambakır Üküş CHP Genel Başkan Danışmanı olarak Zafer Partisi-CHP protokolünün oluşmasının hemen her aşamasında vardı. İmzalar atılırken odadaki 4 kişiden birisiydi." diye konuştu.
Özdağ'ın iddiaları sonrası CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Yaşananları "Akıl alır gibi değil" diyerek niteleyen CHP yandaşı Saymaz, "Faik Öztrak'ın 'Haberim yok' dediği gizli protokolü CHP'de hiçbir resmi görevi bulunmayan gazeteci İmambakır Üküş biliyormuş. Meğer Üküş, protokol imzalanırken odadaymış. Halbuki Kılıçdaroğlu, protokol için "İki kişi arasında yapılan" demişti. Akıl alır gibi değil." ifadelerini kullandı.
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