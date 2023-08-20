AK Partili Maviş'ten A Haber'de Akşener'e bombardıman: CHP ve HDP ile birlik olarak milliyetçi olunmaz
Seçimlerde CHP ve beraberindeki koalisyon masasına destek veren İYİ Parti yaşanan hezimetten kaçamadı. Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak içinde bulunan İYİ Parti’nin ‘milliyetçilik’ adı altında siyaset yapması AK Parti Sinop Milletvekili Doktor Nazım Maviş tarafından eleştirildi. A Haber’de bomba açıklamalarda bulunan Maviş, “CHP ve HDP ile birlik olarak milliyetçi olunmaz” ifadelerini kullandı.
Türkiye Mayıs ayında gerçekleştirdiği seçimler sonucunda oyunu istikrardan yana kullanırken seçimi büyük bir hezimetle kaybeden Millet ittifakı bileşeni İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı muhalif sesler yükselmiş ve parti tabanından birçok üst düzey isim istifalarını duyurmuştu.
AK Parti Sinop Milletvekili Doktor Nazım Maviş, A Haber'de Meral Akşener ve İYİ Parti'nin 'siyasal' parti kimliğini değerlendirdi. Maviş'in açıklamalarında yer alan satır başları şu şekilde:
İYİ Parti olarak kimlik oluşturamamış, yön bulamamış, yön çizememiş bir siyasi partinin yol bulmaya yönelik bir çabası mı olacak bunu hep beraber göreceğiz.
"CUMHURBAŞKANIMIZ 'SİZİN YERİNİZ HDP'Yİ DESTEKLEYECEK BİR SİYASAL DURUŞ MU?' DEMİŞTİ"
İYİ Partililere bir çağrısı olmuştu ve hepsini MHP çatısı altında yuvaya dönmeye davet etmişti. Bu sefer İYİ Parti'nin kurumsal varlığını göz ardı etmeksizin, onların kurumsal varlığını kabul ederek birlikte yol almaya yönelik bir davette bulundu. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız da, Meral Akşener'e ve İYİ Parti tabanına hitaben, 'Sizin yeriniz CHP'nin yanımı, sizin yeriniz HDP'yi destekleyecek ve ona pranga olacak bir siyasal duruş mu?' çağrısında bulunmuştu.
"MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR SEÇMENDEN OY BEKLEMEYİN"
İYİ Parti bugüne kadar ortaya tutum ve bugüne kadar ortaya koyduğu yol ve yöntemlerle iki şey yaptı. Birincisi, CHP'nin seçim başarısına pranga olmayı tercih etti. İkicisi ise, HDP'nin de içinde olduğu Tayyip Erdoğan'ı devirme ve AK Parti iktidarını engelleme projesinin içinde oldu. Madem ki, MHP'nin ve Cumhurbaşkanımızın ısrarlı bir şekilde 'sizin yeriniz millet düşmanlarının yanı mı?' ifadelerine rağmen, böyle bir tercihte bulunuyorsan, o zaman milletçi ve muhafazakar seçmenden oy beklememen lazım.
"CHP VE HDP İLE OLARAK NASIL MİLLİYETÇİ OLUNABİLİR"
İYİ Parti muhafazakar sosyolojiye yönelik ifadeler kullanıyor, kendisinin oy havzası olarak CHP'ye ve HDP ile aynı kategori içinde bulunarak, nasıl milliyetçi olunabilir.
Akşener bugüne kadar öyle bir profil çizdi ki, kürsüye çıkıp kurşunlar saçıyor, sahte senaryolar üzerinden kendisine yapılmış bir komple gibi konuşup küfürler edip masadan kalkıyor ve devamında tekrar geri dönüyor.
"İYİ PARTİ SİYASAL PARTİ KİMLİĞİ OLUŞTURAMADI"
Bu milletin ortak meseleleri konusunda, biz bu ülkede geçmişte iktidar ve muhalefet olarak ortak bir duruş sergileyebilirdik. Kıbrıs dediğimiz zaman aklımıza milli bir dava geliyor. Kıbrıs hareketi iki farklı kanadın iktidarında yapılmış bir hareket, Kıbrıs hareketi. Bu milletin yıllardır davası olmuş bir meselede bir şey söyleyemiyorsan, o zaman sen milletle aynı yerde duramıyorsun demektir. İYİ Parti'nin problemi bu. İYİ Parti bugüne kadar bir siyasal parti kimliği oluşturabilmiş değil.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?
- 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB İOKBS 1.2.3.4.5.6.7. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?
- O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...
- Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 2. torba yasada detaylar şekillendi! Emeklilikte 2 yenilik geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
- Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur'luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...
- 2023-2024 KYK burs - kredi başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün var 2023? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte açılacak?
- YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?