AK Partili Maviş’ten A Haber’de Akşener’e bombardıman: CHP ve HDP ile birlik olarak milliyetçi olunmaz

"MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR SEÇMENDEN OY BEKLEMEYİN"

İYİ Parti bugüne kadar ortaya tutum ve bugüne kadar ortaya koyduğu yol ve yöntemlerle iki şey yaptı. Birincisi, CHP'nin seçim başarısına pranga olmayı tercih etti. İkicisi ise, HDP'nin de içinde olduğu Tayyip Erdoğan'ı devirme ve AK Parti iktidarını engelleme projesinin içinde oldu. Madem ki, MHP'nin ve Cumhurbaşkanımızın ısrarlı bir şekilde 'sizin yeriniz millet düşmanlarının yanı mı?' ifadelerine rağmen, böyle bir tercihte bulunuyorsan, o zaman milletçi ve muhafazakar seçmenden oy beklememen lazım.