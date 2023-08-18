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CHP'de kalemi kiralık gazeteci aranıyor! Yılmaz Özdil itiraf etti! Parası olanın adaylığı konuşulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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CHP’de kalemi kiralık gazeteci aranıyor! Yılmaz Özdil itiraf etti! Parası olanın adaylığı konuşulacak

CHP'deki "değişim" kavgası beraberinde birçok dengeyi de bozdu. İmamoğlu'na yakın duran Halk TV, Kılıçdaroğlu'nun talimatiyla CHP'den aldığı fon desteğini kaybetti. Maddi olarak büyük gücü kaybeden Halk TV, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun "kalemi satılık gazeteciler" yakıştırmasına da maruz kaldı. CHP’ye yakınlığı ile bilinen Yılmaz Özdil; “Yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP’li belediye başkanları, kiralık gazetecilere para ödemeye başladı, sıra aday adaylarının gazeteci kiralamasına geldi” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile olan sözleşmesini feshetmesiyle gün yüzüne çıkan fondaş medyanın para desteği gündemdeki yerini koruyor.

YILMAZ ÖZDİL'DEN ÇARPICI İDDİA

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yılmaz Özdil; "Yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP'li belediye başkanları, kiralık gazetecilere para ödemeye başladı, sıra aday adaylarının gazeteci kiralamasına geldi" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ SONRASI "FONDAŞ" MEDYADA PANİK BAŞLADI!

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisini eleştiren gazeteciler hakkında, "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından "Fondaş" medyada panik havası oluştu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil başta olmak üzere birçok isim Kılıçdaroğlu'na "Bu isimleri açıklayın" çağrısında bulundu.

"KİMİN NEREDEN NE KADAR MAAŞ ALDIĞINI İYİ BİLİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu toplantıda, partisindeki isimlerin köşe yazarlarını satın aldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FONDAŞ HALK TV'NİN MUSLUĞU KESİLMİŞTİ..

CHP, kendi fonladığı Halk Tv ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini duyurmuştu. CHP'deki koltuk savaşında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak Ekrem İmamoğlu'ndan yana bir yayın politikası izlemişti...

CHP ayrı garı! Fondaş kaosu... CHP AYRI GARI! FONDAŞ KAOSU...

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