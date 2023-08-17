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İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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İzmir’de FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı.

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