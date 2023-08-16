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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; teröristlere ait 37 bin 480 piyade tüfeği mermisi, 50 el bombası, 94 tanksavar mermisi, 134 sevk fişeği, 880 makineli tüfek fişeği, 5 varil motorin ele geçirildi.

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