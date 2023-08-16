CHP’li İBB önünde halk otobüsü şoförleri 1,5 milyar liralık alacakları için eylem yaptı!

"Grup Başkan Vekili Sayın Tarık Balyalı'yla konuştuk. Aynı taleplerinizi de ilettik. Eğer dediğimiz gibi bu bizim taleplerimiz. Burada bir yapılmazsa veya hayata geçmezsek biz tekrar başkanlar olarak toplanacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Ama bizim şu değil biz İstanbul halkını mağdur etmek istemiyoruz. İstanbul halkının taşımasına, evinden işine, işinden evine gitmesini engellemek istemiyoruz. Ama onların da bizi anlayacaklarını eminiz. Onun için de bu saatten sonra şirket başkanlarıyla, oradaki gelecek talepler şirket başkanlarıyla, kooperatif başkanları kurum başkanlarıyla oturacağız, konuşacağız. İleri noktada da ne yapacağımızı sizlere aktaracağız. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar şunu bakın elimizden geleni yapıyoruz. Kurum başkanlarımızın ve oda adına söylüyorum. Elimizden gelen tümünü yapıyoruz. Bazı arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyor işte gidiyorsunuz da yok yumruğuma masaya vurmuyorsunuz. Zaten dün masayı terk ettik kalktık. Bu da önemli değil. Ama önemli olan biz sürdürebilmemiz. Bu işi sürdürebilmek için de diyalogda kesmeden kendi dertlerimizi de kendi sorunlarımızı da masaya yatırarak bunu çözmeye çalışıyoruz" dedi.