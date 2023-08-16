Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Türkiye ile Özbekistan arasında 10 maddelik kritik anlaşma

'Health Türkiye' markasıyla hem kamu hem üniversitelerimiz hem özel sektörün bu anlamda yer aldığı, portalda hepsinin bulunduğu, ulaşımın kolay olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Önümüzdeki süreç, özellikle hedeflediğimiz bazı ülkelerde bu tanıtımları yoğunlaştıracağımız bir dönem olacak."

"TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİ, BİLİŞİM, TIBBİ MALZEME, İLAÇ BAZLI TANITILACAK"

Bakan Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışmalarına ilişkin de "UMKE yapımız var. UMKE'yi, bu yapıyı Türk devletlerine de taşımak ve kurmak üzere bir adım attık. Bununla ilgili ilk eğitimleri, Türkiye'de Urla'daki tesislerimizde yapacağız." dedi.

Sağlık İş Forumlarını diğer ülkelerde de yapacaklarını, eylülde Londra'da bir forumun planlandığını anlatan Koca, "Hedeflediğimiz ülkelerde sağlık iş forumlarını daha yoğunlaştırarak hem 'Health Türkiye' markasını tanıtmak hem Türkiye sağlık sistemini hasta, bilişim, tıbbi malzeme, ilaç bazlı tanıtacağız." diye konuştu.