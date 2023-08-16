CHP'li Barış Yarkadaş: Siz Akşener'in çıkışlarına bakmayın belediyelerden vazgeçemez
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip milletvekili seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de ittifaktan kopuş mesajları üst üste geliyor. Seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na güzellemeler yapan Akşener, seçimler sonrası Bay Kemal'e emeklilik çağrısı yaptı. Bu çağrı sonrasında da İYİ Partili çok sayıda isim "İttifaktan ayrı aday çıkaralım" çağrısı yaptı. Bu gelişmeleri yorumlayan CHP'li Barış Yarkadaş Akşener'i hedef aldı. Yarkadaş "Meral Hanım'ın önümüzdeki süreçte belediyelerden vazgeçemeyeceğini düşünüyorum." dedi. Oktay Vural'ı da hedef alan Yarkadaş çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
Seçimlerde arkasına HDPKK desteğinin yanında İYİ Parti ve küçük ortakların desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimet sonrası partisinden istifa etmeyerek kendisine oy veren vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
KILIÇDAROĞLU'NA "EMEKLİ OL EVİNE GİT" ÇAĞRISI
Diğer yandan seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran isimler gelen mağlubiyet sonrası Bay Kemal'i eleştiri yağmuruna tuttu.
Seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden Meral Akşener, seçimlerden sonra "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" açıklamasını yaptı.
İYİ PARTİ'DEN KOPUŞ MESAJLARI
Akşener ayrıca CHP'den aldıkları 15 milletvekilinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu ifade ederken, bu açıklamalar sonrası İYİ Parti'den çok sayıda isim ittifaktan kopuş mesajları vermeye başladı.
İYİ PARTİ'DE ÇOK SAYIDA İSİMDEN "AYRI ADAY" ÇIKIŞI
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu gibi isimler Kavuncu, 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanında 'seçimlere ayrı girelim' talebi olduğunu söyledi.
İTTİFAK DEVAM EDECEK Mİ?
CHP'de ise yerel seçimlerde ittifakın sürdürülmesine yönelik açıklamalar gelse de ittifak istemeyenlerin sayısı da azımsanmayacak derecede. İYİ Parti'nin ittifakı devam kararı alıp almayacağı merak konusu olurken CHP'li Barış Yarkadaş yaşanan süreci değerlendirdi.
"AKŞENER'İN ÇIKIŞLARINA BAKMAYIN SİZ"
Yarkadaş İYİ Parti'yi hedef alırken "Meral Hanım'ın önümüzdeki süreçte belediyelerden vazgeçemeyeceğini düşünüyorum. Bakmayın, 'biz kendimiz seçime gireceğiz' falan dediklerine..." ifadelerini kullandı.
OKTAY VURAL'IN İKİ ÇOCUĞU ABB'DE ÇALIŞIYOR
Yarkadaş ayrıca çok sayıda belediyede çalışan İYİ Partili yöneticilerin olduğunu vurgularken "İYİ Partili Oktay Vural'ın iki çocuğu da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. O yüzden Meral Hanım'ın bu çıkışı karşılık bulmaz." dedi.
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