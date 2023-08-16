CHP’li Barış Yarkadaş: Siz Akşener’in çıkışlarına bakmayın belediyelerden vazgeçemez

OKTAY VURAL'IN İKİ ÇOCUĞU ABB'DE ÇALIŞIYOR

Yarkadaş ayrıca çok sayıda belediyede çalışan İYİ Partili yöneticilerin olduğunu vurgularken "İYİ Partili Oktay Vural'ın iki çocuğu da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. O yüzden Meral Hanım'ın bu çıkışı karşılık bulmaz." dedi.