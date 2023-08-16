Aile çiftliği CHP! Eşe, dosta sağlanan imkanlar akıllara durgunluk veriyor! Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi suçunu kabul etti

Saatçi açıklamasında, "Basın emekçilerine her daim saygı duyan, yaptığı eleştiri içerikli haberleri baş üstünde kabul eden biri olarak belirtmek isterim ki yalan haberi tekzip etmekten asla kaçınmam.

Yaklaşık 7 yıl önce (2016) ve sadece kısa bir süre görev aldığım konu ile alakalı şimdi gündem olması ve bunun hala devam ediyor gibi gösterilme çabası beyhudedir. Bu zaman aralığı dışında belediyemiz de hiçbir görevim olmadığını kamuoyuna belirtmek isterim" dedi.