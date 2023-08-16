16 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Aile çiftliği CHP! Eşe, dosta sağlanan imkanlar akıllara durgunluk veriyor! Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi suçunu kabul etti

Aile çiftliği CHP! Eşe, dosta sağlanan imkanlar akıllara durgunluk veriyor! Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi suçunu kabul etti

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
ABONE OL
Aile çiftliği CHP! Eşe, dosta sağlanan imkanlar akıllara durgunluk veriyor! Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi suçunu kabul etti

CHP'de "eşe, yakına, dosta" sağlanan imkanlar, partinin kurumlarını adeta çiftliğe dönüştürdü. Bunun son örneği Aydın'da yaşandı. Partinin İl Başkanı Hikmet Saatçi, oğlunu, gelinini ve damadını belediyede işe yerleştirdi. Saatçi, bu durumu yalanlayamadı. İl Başkanı Hikmet Saatçi, İl Başkanı olmadığı dönemlerde 2016’da kendisini belediye şirketine yönetim kurulu üyesi yaptırarak huzur hakkı aldığını da açıklamasında kabul etti.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, yakınlarını işe yerleştirerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni adeta çiftliğine çevirdi. Hikmet Saatçi'nin oğlu Özgür Saatçi ve kızı Merve Saatçi Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı.

Hikmet Saatçi'nin damadı Ufuk Serdar Özmen de Aydın Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak çalışıyor. Hikmet Saatçi'nin gelini Banu Peker Saatçi CHP döneminde Bozdoğan Belediyesi'nde memur yapıldı. Skandal bununla da kalmadı. İl Başkanı Hikmet Saatçi İl Başkanı olmadığı dönemlerde kendisini belediye şirketine yönetim kurulu üyesi yaptırarak huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.

SABAH'IN HABERİ SES GETİRDİ

SABAH'ın ses getiren haberi üzerine açıklama yapan Hikmet Saatçi, bu durumu yalanlayamadı. İl Başkanı Hikmet Saatçi, İl Başkanı olmadığı dönemlerde 2016'da kendisini belediye şirketine yönetim kurulu üyesi yaptırarak huzur hakkı aldığını da açıklamasında kabul etti.

Saatçi açıklamasında, "Basın emekçilerine her daim saygı duyan, yaptığı eleştiri içerikli haberleri baş üstünde kabul eden biri olarak belirtmek isterim ki yalan haberi tekzip etmekten asla kaçınmam.

Yaklaşık 7 yıl önce (2016) ve sadece kısa bir süre görev aldığım konu ile alakalı şimdi gündem olması ve bunun hala devam ediyor gibi gösterilme çabası beyhudedir. Bu zaman aralığı dışında belediyemiz de hiçbir görevim olmadığını kamuoyuna belirtmek isterim" dedi.

AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun sözlerine çok sert tepki AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE ÇOK SERT TEPKİ
Kılıçdaroğlu’nu taca çıkaracak mutabakat! KILIÇDAROĞLU'NU TACA ÇIKARACAK MUTABAKAT!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA