Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Depreme rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulundu. Yılmaz,Togg benzeri yeni projelerin geleceğini ifade ederken Türkiye Yüzyılına yakışan projeler hayata geçeceğini belirtti. Ekonomik verilere de değinen Cevdet Yılmaz depreme rağmen Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyüdüğünün altını çizdi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulundu.
"TOGG BENZERİ PROJELER GELECEK"
"Şirket kuruluş işlemlerinde odalarımızı tek durak haline getirdik. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u birlikte hayal ettik, milletimize birlikte kazandırdık.
TOGG yeter mi? Yetmez, önümüzdeki süreçte TOGG benzeri yeni fikirlerle Türkiye yüzyılına yakışır projeleri hayata geçireceğiz.
Dünya ekonomisi sağlık krizleri, ticaret gerilimleri, jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere güçlükle sınanmaktadır. Arz ve talep dengesinin bozulmasına yol açmıştır. Enerji ve emtia fiyatları artışı kaynaklı küresel enflasyon sorunu ile baş etmeye çalışılırken tedarik zinciri bozulmaları ile karşılaşılmıştır.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 4 BÜYÜDÜ"
Türkiye'de olumsuz etkilenmiş, finansal koşulların üzerine bir de yaşadığımız deprem felaketi eklenmiştir. Sadece bu yıl merkezi yönetim bütçemizden depremin yaralarını sarmak için yapacağımız harcama 762 milyar Türk lirasıdır.
Ülkemiz tüm bu zorluklara rağmen güçlü üretim ve ihracat kabiliyeti ile birçok ülkeden olumlu ayrışan bir ülke olmuştur. Türkiye ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümeyi başarmıştır.
Toplam istihdam haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31 milyon 700 bin civarına ulaşmıştır. Reel kesim güven endeksi 2023 yılı ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre iki puan yükselmiştir.
2022 yılında yüzde 37 olan orta yüksek ve yüksek teknolojileri ürün ihracatının imalat sanayi ihracatı içindeki payı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 41'e yükselmiştir.
"CDS PRİMİ 400 BAZ PUAN SEVİYELERİNE GERİLMİŞTİR"
İnşaat yatırımlarında 1.3 civarında büyüme kaydedilmiştir. Siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisi ile 2023 mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan CDS primi 400 baz puan seviyelerine gerilmiştir. Son 2 ayda en önemli gelişmelerden biri olarak bunu rahatlıkla ifade edebilirim.
Risk primindeki düşüş dış kaynaklara erişimini kolaylaştırmakta, dış kaynakların ülkemize maliyetini aşağı çekmektedir. Risk priminin ekonomimizin sağlıklı görünümü yansıtacak şekilde daha düşük seviyelere gerilemesi beklenmektedir.
Son dönemlerde yeni para politikası çerçevesinde miktarsal sıkılaştırma, tüketim ile üretim arasında bariz farklı uygulama yapılmaktadır. Tüketimde daha dengeli yapı öngörülürken, üretimi, ihracatı destekleyici çerçeve oluşturulmaktadır.
TEMEL HEDEF VERİMLİLİK ARTIŞI
Deprem harcamaları tek seferlik harcamalar 3-4 yıl sürecek belki ama her yıl tekrar etmeyecek harcamalar, bunlar bütçede yapısal bozulmaya yol açmıyor. Her yıl harcama gerektiren kalemler yapısal bozulmaya yol açıyor. Deprem harcamalarını arızi bir durum olarak görüyoruz. Bir takım gelir tedbirleri aldık. Kamuda harcama adında adımlar atmayı planlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yürütüyor.
İlkelerimiz şeffaflık, tutarlık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluktur. Dünyadaki gündemle yakın ilişki içinde olan bir ekonomimiz var.
Türkiye'nin elbette kendi ihtiyaçlarını hiçbir şekilde ihmal etmeden bunu yapıyoruz. Serbest piyasa ve rekabet ortamında verimliliği artırmak temel hedefimizdir. Gerek kamuda gerek özel sektörde toplam tasarruflarımızı artırarak yatırımlarımızı sağlıklı kaynaklarla finanse ederek yolumuza devam ediyoruz.
"MİLLİ POLİTİKALARDA TAVİZ VERMEDİK"
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonumuzda yerli ve milli politikalarımızdan taviz vermedik. Makroekonomik istikrarın sağlanması yönünde ortaya koyduğumuz mücadelede sizlerle birlikte başarıyı yakalayacağımıza inancımız tamdır.
"HİÇBİR ŞEY BİR ANDA GERÇEKLEŞMİYOR"
Hiçbir şey bir anda gerçekleşmiyor. Sabırla doğru politikalar izlediğinizde sonuç alıyorsunuz. Israrla ve sabırla doğru politikaları hep birlikte izleyeceğiz. Ortaya çıkan refahı toplum olarak paylaşacağız."
Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, ekonomimizin potansiyelinin daha da yükselmesini istiyoruz. Yatırım teşviklerinde etki değerlendirmeleri yaparak hedef odaklı bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Teşvik sistemimizde bir takım yeni adımlar düşünüyoruz.
Yeni dönemde milli teknoloji hamlesini hayata geçirmek için nitelikli insan kaynağının geliştirilmesini planlıyoruz. Toplum genelinde yetkinlik gelişiminin sağlanması için çalışacağız. Yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracatı için kapsamlı ihracat programı oluşturacağız.
Ara malında yerlileşmeye öncülük etmenizi önemsiyoruz. Daha fazla yurt dışı pazara ihracat yapabilmeniz için ihtiyacınız olan sonuç odaklı politikalarla yanınızda olacağız. İhracatın menzilini artırmayı, uzak ülkelere odaklanılmasını pazar çeşitliliği babında önemli görüyoruz.
Yerelden kalkınmanın yanı sıra dünyanın her köşesinde bayrak gibi güven duyulan Türk özel sektörünü temsil ettiğinizi biliyoruz.
Depremden etkilenen şehirlerimizi ekonomisi ile hep birlikte ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz. Belirsizlikleri azaltacak, yatırımlar ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artıracak politikalar ve yapısal dönüşüm ile sorunların üstesinden gelecek ve başarılarımızı kutlayacağız."
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