Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Depreme rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüdü

"TÜRKİYE EKONOMİSİ 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 4 BÜYÜDÜ"

Türkiye'de olumsuz etkilenmiş, finansal koşulların üzerine bir de yaşadığımız deprem felaketi eklenmiştir. Sadece bu yıl merkezi yönetim bütçemizden depremin yaralarını sarmak için yapacağımız harcama 762 milyar Türk lirasıdır.

Ülkemiz tüm bu zorluklara rağmen güçlü üretim ve ihracat kabiliyeti ile birçok ülkeden olumlu ayrışan bir ülke olmuştur. Türkiye ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümeyi başarmıştır.

Toplam istihdam haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31 milyon 700 bin civarına ulaşmıştır. Reel kesim güven endeksi 2023 yılı ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre iki puan yükselmiştir.

2022 yılında yüzde 37 olan orta yüksek ve yüksek teknolojileri ürün ihracatının imalat sanayi ihracatı içindeki payı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 41'e yükselmiştir.

"CDS PRİMİ 400 BAZ PUAN SEVİYELERİNE GERİLMİŞTİR"

İnşaat yatırımlarında 1.3 civarında büyüme kaydedilmiştir. Siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisi ile 2023 mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan CDS primi 400 baz puan seviyelerine gerilmiştir. Son 2 ayda en önemli gelişmelerden biri olarak bunu rahatlıkla ifade edebilirim.

Risk primindeki düşüş dış kaynaklara erişimini kolaylaştırmakta, dış kaynakların ülkemize maliyetini aşağı çekmektedir. Risk priminin ekonomimizin sağlıklı görünümü yansıtacak şekilde daha düşük seviyelere gerilemesi beklenmektedir.

Son dönemlerde yeni para politikası çerçevesinde miktarsal sıkılaştırma, tüketim ile üretim arasında bariz farklı uygulama yapılmaktadır. Tüketimde daha dengeli yapı öngörülürken, üretimi, ihracatı destekleyici çerçeve oluşturulmaktadır.