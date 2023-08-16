AK Parti’den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine çok sert tepki: Gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi görüşü demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin "Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığıyla çok yüksek standartlara sahip şekilde gerçekleştirilen seçimin net ve tartışmasız sonucunda milletin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiğini ve Mecliste çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na verdiğini kaydetti.

Bu gerçeği anlamayan tek kişinin defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasında yine Başkan Erdoğan ve seçim sonuçlarına saldırdığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları ile Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.