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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan İYİ Parti'den gelen 'ittifak' cevabına tepki: Akşener kaçak güreşiyor

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Giriş Tarihi: 15.08.2023
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan İYİ Parti’den gelen ’ittifak’ cevabına tepki: Akşener kaçak güreşiyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye davetine, muhatabı yerine "yetkili yetkisiz, akıllı akılsız, köklü köksüz birtakım isimlerin" cevap verdiğini, bunun "İYİ Parti'nin siyasi terbiye kültürünün, politika adabının oluşmadığını, olgunlaşmadığını gösterdiğini" ifade etti.

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