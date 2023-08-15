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Büyükşehirler hayalden de uzak! İYİ Parti'den CHP'yi üzecek 'yerel seçim' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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Büyükşehirler hayalden de uzak! İYİ Parti’den CHP’yi üzecek ’yerel seçim’ açıklaması

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İYİ Parti'de Meral Akşener, seçimler sonrası yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koydu. Yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasındaki ‘kaos’ her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, Akşener’in 26 Ağustos’ta CHP’ye yönelik yapacağı ‘Büyük Taarruz’un tedirginliği şimdiden baş gösterdi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu CHP ile yapılan ittifakı bir kez daha hedef alarak ‘yerel seçim’ göndermesinde bulundu. Kavuncu, “Parti teşkilatımız olarak, tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP ve İYİ Parti arasındaki kaos 'yerel seçimler' öncesi alev aldı. Durum öyle bir boyut kazandı ki kriz günden güne yeni skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.

AKŞENER'DEN CHP'YE SERT SÖZLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası 24 Haziran'da düzenlenen kurultayda CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI: EMEKLİ OL

Akşener son olarak geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'na sallayarak, "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" dedi.

Kılıçdaroğlu'na 'emekli ol' göndermesi de yapan Akşener, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN KURMAYLARI İTTİFAKI HEDEF ALDI

Meral Akşener bu çıkışları yaparken kurmayları da CHP ile yapılan ittifakı hedef alarak "Müstakil seçim" söylemlerini açık açık dillendirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu gibi isimler Kavuncu, 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanında 'seçimlere ayrı girelim' talebi olduğunu söyledi.

AKŞENER 26 AĞUSTOS'TA İPİ KOPARACAK

İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururken son darbeyi Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Akşener'in sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceğini gündeme geldi.

BUĞRA KAVUNCU'DAN YENİ AÇIKLAMA

26 Ağustos'a gün sayılırken Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu CHP ile yapılan ittifakı bir kez daha hedef aldı.

Kavuncu, "31 Mart 2024'te nasıl bir yapı olursa olsun bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

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